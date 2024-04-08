«Жертва» вытаскивает из уральской колонии педофила, получившего огромный срок

Свердловчанка вытаскивает из тюрьмы насильника, которого посадили на 19 лет

08 апреля 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Алексей Дементьев получил 19 лет по нескольким тяжким статьям УК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Новой Ляли (Свердловская область) 21-летняя Светлана (имя изменено) собирается обжаловать приговор Алексею Дементьеву, который в 2019-м получил 19 лет колонии. Суд признал его виновным сразу по нескольким тяжким статьям УК РФ, в том числе за изнасилование несовершеннолетней (Светлане тогда было 15 лет). Она призналась URA.RU, что оговорила мужчину, поскольку боялась осуждения матери. «Никакого насилия не было, все было обоюдно. Я не хотела писать заявление [на Алексея], но ко мне приехали полицейские. Они сказали, что уже обо всем знают. Пообещали, что никто из родных не узнает о случившемся, если я напишу заявление, но на следующий день в полицию привезли мою маму. Мне стало стыдно, пришлось написать [заявление]. Я не хотела, чтобы мама узнала, что у меня был секс со взрослым мужчиной. <…> Написала жалобу в [Седьмой кассационный суд общей юрисдикции], но пока не отправила», — сказала Светлана. Девушка добавила, что после приговора попросила прощения у Дементьева. «Меня совесть угрызает, понимаю, что плохо поступила по отношению к нему», — призналась она. Как стало известно URA.RU, инцидент, после которого Дементьев получил срок, произошел 31 августа 2017 года. К нему в квартиру приехали три школьницы: Светлана, Алена и Виктория (все имена изменены, последним двум тогда было по 16 лет). У него дома девочки распивали спиртное. Затем между Алексеем и Викторией произошел секс, а после мужчина переспал и со Светланой (в суде мужчина не отрицал факт близости с девочками). Дементьев не отрицает, что занимался сексом с двумя несовершеннолетними Фото: Анна Майорова © URA.RU В тот день девушки приходили к нему, чтобы забрать деньги. По данным URA.RU, Алексей взял 300 тысяч рублей у Игоря (имя изменено), у которого был секс с одной из этих девочек. С Игорем сначала познакомилась Виктория, но на встречу с мужчиной она взяла свою подругу — Алену. О том, что они обе — несовершеннолетние, парень не знал. После этого Дементьев поймал Игоря в лесу, и тот якобы сам предложил ему 300 тысяч рублей за молчание. Их осужденный забрал, а позже отдал по 30 тысяч рублей Виктории и Алене, а 240 тысяч рублей поделил с другом, который помогал ему в поимке Игоря. Алена сказала URA.RU, что схему обогащения придумал именно Дементьев. Через некоторое время мама одной из девочек нашла деньги. Тогда полицейские узнали о случившемся. «И Виктория указала на Дементьева как на насильника. В суде она говорила, что изнасилование произошло на ее глазах», — добавил информированный источник. В Верхотурском районном суде Свердловской области сказали URA.RU, что Дементьев в 2019 году был осужден трижды: 6 мая — за изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ) и развратные действия (ст. 135 УК РФ). В сумме по этим статьям он получил 15 лет лишения свободы;

21 мая Алексею дали еще три года — за вымогательство (ст. 163 УК РФ);

7 октября суд наказал его за вовлечение несовершеннолетнего в преступление (ст. 150 УК РФ). Итого — 19 лет строгого режима. В настоящее время Дементьев отбывает наказание в ИК-47 (Каменск-Уральский). Он пытается добиться оправдания. «Алексей хочет, чтобы Викторию привлекли к ответственности за клевету. Он думает, что только тогда у него будут шансы добиться пересмотра дела», — сказал URA.RU источник из окружения осужденного. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Новой Ляли (Свердловская область) 21-летняя Светлана (имя изменено) собирается обжаловать приговор Алексею Дементьеву, который в 2019-м получил 19 лет колонии. Суд признал его виновным сразу по нескольким тяжким статьям УК РФ, в том числе за изнасилование несовершеннолетней (Светлане тогда было 15 лет). Она призналась URA.RU, что оговорила мужчину, поскольку боялась осуждения матери. «Никакого насилия не было, все было обоюдно. Я не хотела писать заявление [на Алексея], но ко мне приехали полицейские. Они сказали, что уже обо всем знают. Пообещали, что никто из родных не узнает о случившемся, если я напишу заявление, но на следующий день в полицию привезли мою маму. Мне стало стыдно, пришлось написать [заявление]. Я не хотела, чтобы мама узнала, что у меня был секс со взрослым мужчиной. <…> Написала жалобу в [Седьмой кассационный суд общей юрисдикции], но пока не отправила», — сказала Светлана. Девушка добавила, что после приговора попросила прощения у Дементьева. «Меня совесть угрызает, понимаю, что плохо поступила по отношению к нему», — призналась она. Как стало известно URA.RU, инцидент, после которого Дементьев получил срок, произошел 31 августа 2017 года. К нему в квартиру приехали три школьницы: Светлана, Алена и Виктория (все имена изменены, последним двум тогда было по 16 лет). У него дома девочки распивали спиртное. Затем между Алексеем и Викторией произошел секс, а после мужчина переспал и со Светланой (в суде мужчина не отрицал факт близости с девочками). В тот день девушки приходили к нему, чтобы забрать деньги. По данным URA.RU, Алексей взял 300 тысяч рублей у Игоря (имя изменено), у которого был секс с одной из этих девочек. С Игорем сначала познакомилась Виктория, но на встречу с мужчиной она взяла свою подругу — Алену. О том, что они обе — несовершеннолетние, парень не знал. После этого Дементьев поймал Игоря в лесу, и тот якобы сам предложил ему 300 тысяч рублей за молчание. Их осужденный забрал, а позже отдал по 30 тысяч рублей Виктории и Алене, а 240 тысяч рублей поделил с другом, который помогал ему в поимке Игоря. Алена сказала URA.RU, что схему обогащения придумал именно Дементьев. Через некоторое время мама одной из девочек нашла деньги. Тогда полицейские узнали о случившемся. «И Виктория указала на Дементьева как на насильника. В суде она говорила, что изнасилование произошло на ее глазах», — добавил информированный источник. В Верхотурском районном суде Свердловской области сказали URA.RU, что Дементьев в 2019 году был осужден трижды: В настоящее время Дементьев отбывает наказание в ИК-47 (Каменск-Уральский). Он пытается добиться оправдания. «Алексей хочет, чтобы Викторию привлекли к ответственности за клевету. Он думает, что только тогда у него будут шансы добиться пересмотра дела», — сказал URA.RU источник из окружения осужденного.