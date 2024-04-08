В Челябинской области пошел снег. Видео

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Виды города. Челябинск, зима, снегопад, мороз, автотранспорт
Вблизи Юрюзани пошел снег Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области 8 апреля пошел снег. Осадки в горнозаводской зоне трассы М-5 засняли водители.

«Около поворота на Первуху снег еще сильнее», — сообщили в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Первый снег заметили вблизи Юрюзани.

Осадки начались в горнозаводской зоне Челябинской области. В большинстве районов региона мокрый снег синоптики прогнозируют 9 и 10 апреля.

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области 8 апреля пошел снег. Осадки в горнозаводской зоне трассы М-5 засняли водители. «Около поворота на Первуху снег еще сильнее», — сообщили в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Первый снег заметили вблизи Юрюзани. Осадки начались в горнозаводской зоне Челябинской области. В большинстве районов региона мокрый снег синоптики прогнозируют 9 и 10 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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