В Челябинской области пошел снег. Видео

08 апреля 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Вблизи Юрюзани пошел снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Катав-Ивановском районе Челябинской области 8 апреля пошел снег. Осадки в горнозаводской зоне трассы М-5 засняли водители. «Около поворота на Первуху снег еще сильнее», — сообщили в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Первый снег заметили вблизи Юрюзани. Осадки начались в горнозаводской зоне Челябинской области. В большинстве районов региона мокрый снег синоптики прогнозируют 9 и 10 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Катав-Ивановском районе Челябинской области 8 апреля пошел снег. Осадки в горнозаводской зоне трассы М-5 засняли водители. «Около поворота на Первуху снег еще сильнее», — сообщили в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Первый снег заметили вблизи Юрюзани. Осадки начались в горнозаводской зоне Челябинской области. В большинстве районов региона мокрый снег синоптики прогнозируют 9 и 10 апреля.