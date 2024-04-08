Вблизи Юрюзани пошел снег
В Катав-Ивановском районе Челябинской области 8 апреля пошел снег. Осадки в горнозаводской зоне трассы М-5 засняли водители.
«Около поворота на Первуху снег еще сильнее», — сообщили в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Первый снег заметили вблизи Юрюзани.
Осадки начались в горнозаводской зоне Челябинской области. В большинстве районов региона мокрый снег синоптики прогнозируют 9 и 10 апреля.
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