Пермяков зовут почистить капусту в Южной Корее за зарплату в 200 тысяч рублей

11 апреля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В обязанности входит приготовление кимчи из пекинской капусты Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям Пермского края предстоит работа в Южной Корее, где необходимо освоить чистку и упаковку пекинской капусты. За это обещана выплата около 3 миллионов корейских вон. Это более 200 тысяч рублей. «Вакансии для жителей Пермского края. Приглашаются разнорабочие-упаковщики на работу в Южную Корею. Приготовление кимчи. Обязанности — прием пекинской капусты, промывка, переборка, чистка, нарезка и процедура маринования. Также на конвейере необходимо упаковывать и маркировать готовую продукцию. Заработная плата при пересчете на российские деньги составляет более 200 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Работникам обещают жилье в комнатах, рассчитанных на 2-3 человека. По отдельности заселяют семейные пары. Питание базовое, за счет работодателя в столовой на предприятии. Обязательное условие — наличие загранпаспорта. Опыт не требуется. Также не требуется знание языка — сотрудники помогут русскоговорящему куратору. Ранее жителям Пермского края предлагали в Южной Корее сбор арбузов. Трудиться необходимо было вахтовым методом за зарплату в 250 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Пермского края предстоит работа в Южной Корее, где необходимо освоить чистку и упаковку пекинской капусты. За это обещана выплата около 3 миллионов корейских вон. Это более 200 тысяч рублей. «Вакансии для жителей Пермского края. Приглашаются разнорабочие-упаковщики на работу в Южную Корею. Приготовление кимчи. Обязанности — прием пекинской капусты, промывка, переборка, чистка, нарезка и процедура маринования. Также на конвейере необходимо упаковывать и маркировать готовую продукцию. Заработная плата при пересчете на российские деньги составляет более 200 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Работникам обещают жилье в комнатах, рассчитанных на 2-3 человека. По отдельности заселяют семейные пары. Питание базовое, за счет работодателя в столовой на предприятии. Обязательное условие — наличие загранпаспорта. Опыт не требуется. Также не требуется знание языка — сотрудники помогут русскоговорящему куратору. Ранее жителям Пермского края предлагали в Южной Корее сбор арбузов. Трудиться необходимо было вахтовым методом за зарплату в 250 тысяч рублей.