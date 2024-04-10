В Березниках СК начал проверку после стрельбы полицейского в своих друзей

В Березниках Пермского края Следственный комитет начал проверку по факту стрельбы, которую открыл по людям полицейский. Об этом сообщили в ведомстве.
«Следователями следственного отдела по городу Березники СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту причинения травм двум местным жителям города Березники Пермского края в результате стрельбы из травматического оружия», — пишет СУ СК России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в полиции рассказывали, что стрельбу по своим друзьям открыл в ночь на 2 апреля полицейский. В это время он находился на выходном. Пострадавших отвезли в больницу. По данным СК, им назначено амбулаторное лечение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Березниках Пермского края Следственный комитет начал проверку по факту стрельбы, которую открыл по людям полицейский. Об этом сообщили в ведомстве. «Следователями следственного отдела по городу Березники СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту причинения травм двум местным жителям города Березники Пермского края в результате стрельбы из травматического оружия», — пишет СУ СК России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Ранее в полиции рассказывали, что стрельбу по своим друзьям открыл в ночь на 2 апреля полицейский. В это время он находился на выходном. Пострадавших отвезли в больницу. По данным СК, им назначено амбулаторное лечение.