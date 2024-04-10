10 апреля 2024

В Березниках СК начал проверку после стрельбы полицейского в своих друзей

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Стрелять полицейский начал после употребления спиртного Фото:

В Березниках Пермского края Следственный комитет начал проверку по факту стрельбы, которую открыл по людям полицейский. Об этом сообщили в ведомстве.

«Следователями следственного отдела по городу Березники СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту причинения травм двум местным жителям города Березники Пермского края в результате стрельбы из травматического оружия», — пишет СУ СК России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в полиции рассказывали, что стрельбу по своим друзьям открыл в ночь на 2 апреля полицейский. В это время он находился на выходном. Пострадавших отвезли в больницу. По данным СК, им назначено амбулаторное лечение.

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В Березниках Пермского края Следственный комитет начал проверку по факту стрельбы, которую открыл по людям полицейский. Об этом сообщили в ведомстве. «Следователями следственного отдела по городу Березники СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту причинения травм двум местным жителям города Березники Пермского края в результате стрельбы из травматического оружия», — пишет СУ СК России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Ранее в полиции рассказывали, что стрельбу по своим друзьям открыл в ночь на 2 апреля полицейский. В это время он находился на выходном. Пострадавших отвезли в больницу. По данным СК, им назначено амбулаторное лечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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