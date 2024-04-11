Реки Пермского края освобождаются от льда (архивное фото)
В Пермском крае ледоход начался на реке Чусовая. Она популярна у туристов водников, которые в майские праздники заполнят реку. Фото и видео опубликовала Дирекция ООПТ Пермского края.
«На Чусовой начался ледоход. 10 апреля 2024 года», — подписали свой пост в соцсети «ВКонтакте» в дирекции.
Река Чусовая популярна у туристов, которые с весны до осени устраивают по ней сплавы на катамаранах и байдарках. Как рассказывало URA.RU, туристические компании начали продажу путевок на сплавы по рекам Пермского края и соседних регионов еще в феврале.
Река вскрылась 10 апреля
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