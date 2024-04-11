На главной туристической реке Пермского края начался ледоход. Фото, видео

В Пермском крае ледоход начался на реке Чусовая
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Реки Пермского края освобождаются от льда (архивное фото) Фото:

В Пермском крае ледоход начался на реке Чусовая. Она популярна у туристов водников, которые в майские праздники заполнят реку. Фото и видео опубликовала Дирекция ООПТ Пермского края.

«На Чусовой начался ледоход. 10 апреля 2024 года», — подписали свой пост в соцсети «ВКонтакте» в дирекции.

Река Чусовая популярна у туристов, которые с весны до осени устраивают по ней сплавы на катамаранах и байдарках. Как рассказывало URA.RU, туристические компании начали продажу путевок на сплавы по рекам Пермского края и соседних регионов еще в феврале.

Река вскрылась 10 апреля
Река вскрылась 10 апреля
Фото:

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В Пермском крае ледоход начался на реке Чусовая. Она популярна у туристов водников, которые в майские праздники заполнят реку. Фото и видео опубликовала Дирекция ООПТ Пермского края. «На Чусовой начался ледоход. 10 апреля 2024 года», — подписали свой пост в соцсети «ВКонтакте» в дирекции. Река Чусовая популярна у туристов, которые с весны до осени устраивают по ней сплавы на катамаранах и байдарках. Как рассказывало URA.RU, туристические компании начали продажу путевок на сплавы по рекам Пермского края и соседних регионов еще в феврале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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