На главной туристической реке Пермского края начался ледоход. Фото, видео

В Пермском крае ледоход начался на реке Чусовая

11 апреля 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Реки Пермского края освобождаются от льда (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае ледоход начался на реке Чусовая. Она популярна у туристов водников, которые в майские праздники заполнят реку. Фото и видео опубликовала Дирекция ООПТ Пермского края. «На Чусовой начался ледоход. 10 апреля 2024 года», — подписали свой пост в соцсети «ВКонтакте» в дирекции. Река Чусовая популярна у туристов, которые с весны до осени устраивают по ней сплавы на катамаранах и байдарках. Как рассказывало URA.RU, туристические компании начали продажу путевок на сплавы по рекам Пермского края и соседних регионов еще в феврале. Река вскрылась 10 апреля государственный инспектор в области охраны окружающей среды Чусовского участка природного парка «Пермский» Л.В. Каменских Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае ледоход начался на реке Чусовая. Она популярна у туристов водников, которые в майские праздники заполнят реку. Фото и видео опубликовала Дирекция ООПТ Пермского края. «На Чусовой начался ледоход. 10 апреля 2024 года», — подписали свой пост в соцсети «ВКонтакте» в дирекции. Река Чусовая популярна у туристов, которые с весны до осени устраивают по ней сплавы на катамаранах и байдарках. Как рассказывало URA.RU, туристические компании начали продажу путевок на сплавы по рекам Пермского края и соседних регионов еще в феврале.