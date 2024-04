Умер Роберто Кавалли: что известно о жизни и смерти легендарного дизайнера

Умер итальянский дизайнер Роберто Кавалли

Роберто Кавалли считали богемным дизайнером Источник: РИА Новости / Екатерина Чеснокова Во Флоренции 12 апреля скончался итальянский дизайнер одежды и основатель одноименного бренда Роберто Кавалли. Знаменитому кутюрье было 83 года. О том, чем он прославился в мире высокой моды, рассказал URA.RU, собрав главные факты его биографии. Биография Будущий маэстро высокой моды Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 года в итальянской Флоренции. Его детство прошло в небольшом шахтерском поселке Виллини, где отец Джорджо Кавалли работал маркшейдером. В 1944 году глава семейства погиб от рук нацистов. Овдовевшая мать с двумя детьми перебралась во Флоренцию к своему отцу, портретисту Джузеппе Росси. В юношеском возрасте, показывая неудовлетворительные результаты в учебе, молодой Роберто занялся организацией вечеринок и дискотек для студентов. После отчисления из колледжа он упросил мать обучаться в Училище искусств во Флоренции, где слушала курсы и его сестра Лиетта. Там он изучал технику ткачества на ручном станке и различные виды печати на ткани, параллельно изготавливая рекламные постеры для дискотек. Так и не получил диплом, Роберто увлекся экспериментами с красителями и методами печати. Благодаря одной из подруг он освоил цветную печать на нераспроданных однотонных свитерах. Первая мастерская Получив первые заказы, Роберто нанял двух помощников, приобретя стол для печати и снял новую мастерскую. Наладив печать на трикотаже из шерсти и кашемира, Кавалли стал регулярно выполнять заказы для трикотажных фабрик. Спустя время нанял уже более 20 сотрудников. В 30 лет представил свою первую коллекцию в салоне прет-а-порте в Париже. В 1998 году запустил линию Just Cavalli. Она состояла из мужской и женской одежды, аксессуаров, очков, часов, парфюмерии, нижнего белья и пляжной одежды. В 2007 году Кавалли презентовал коллекции эксклюзивного вина, произведенного из винограда с собственной виллы. Главные проекты Стиль Кавалли узнаваем благодаря рисункам, имитирующим шкуры животных, использованию мягкой кожи, лоскутной технике, элементам из блесток и стразов. Кутюрье использует свои инициалы в качестве бренда, его монограмма состоящая из букв «CRC» узнаваема во всем модном мире. Известными марками, созданными под крылом бренда Роберто Кавалли, является линия мужской одежды RC, детская линия Angels and Devils, трикотажные изделия Class, линия одежды для улицы Freedom. Первую известность дизайнеру принесла актриса Бриджит Бордо. У Кавалли одевались британская супермодель Кейт Мосс, певица Шакира, актриса Кристина Агилера, а также Майкл Джексон. В середине 2000-х Кейт Мосс выступала лицом его компании. Магазины одежды и шоу-румы Кавалли представлены более чем в 50 странах мира. Линейка Cavalli group включает в себя несколько направлений: Roberto Cavalli, Just Cavalli, Class Cavalli, Roberto Cavalli Junior, Roberto Cavalli Home. В 2019 году бизнесмен из ОАЭ Хуссейн Саджвани купил модный дом Roberto Cavalli. По информации итальянских СМИ, сумма сделки тогда составили 160 млн евро. Известный кутюрье Роберто Кавалли и актриса Олеся Судзиловская во время эксклюзивной презентации новой коллекции часов Roberto Cavalli в галерее Зураба Церетели на Пречистенке. Автор: Екатерина Чеснокова Источник: РИА Новости Личная жизнь Первой женой Роберто Кавалли стала Сильванелла Джаннони. Родители девушки не воспринимали юношу серьезно, как молодого человека без образования и стабильного источника дохода, запрещая им встречаться. В браке родились дочь Кристиана и сын Томмазо. В 1980 году супругой Кавалли стала «Мисс Европа» Ева Дюрингер, впоследствии отказавшаяся от этого титула. В браке родилось трое детей: дочь Ракеле, сыновья Даниеле и Роберт. В 2010 году супруги разошлись. В 2014 году у Роберто Кавалли имел отношения со шведской моделью Сандрой Нильссон. В 2023 году у пары родился сын, которого в честь отца назвали Джорджио. Актриса и модель Синди Кроуфорд, супруга известного итальянского модельера Роберто Кавалли Ева Кавалли и дочь рок-музыканта и солиста Rolling Stones, британская модель Джорджия Мэй Джаггер (слева направо) на открытии 66-го кинофестиваля в Каннах. Екатерина Чеснокова Источник: РИА Новости

