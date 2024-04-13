В Екатеринбурге накрыли бордель, работающий под видом спа-салона

14 апреля 2024 в 02:26 Размер текста - 17 +

На одну из работниц был составлен протокол за занятие проституцией (архивное фото) Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Екатеринбурге силовики нагрянули в бордель, работающий под видом спа-салона, для обыска. В результате на одну из работниц был составлен протокол за занятие проституцией. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Владельцам заведения ранее уже было предъявлено обвинение в организации проституции, но «фирма» продолжала работать, предоставляя интимные услуги клиентам. Для сбора улик и выявления дополнительных фактов правоохранительные органы провели обыск в салоне. «Операцию по выводу спа-салона на чистую воду провели сотрудники ОБОП ГУ МВД области, уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу при силовой поддержке СОБР Росгвардии… После проведенных мероприятий на одну из работниц был составлен административный протокол за занятие проституцией», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. Также там добавили, что все собранные материалы будут приобщены к уже расследуемому уголовному делу по статье 241 УК РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге силовики нагрянули в бордель, работающий под видом спа-салона, для обыска. В результате на одну из работниц был составлен протокол за занятие проституцией. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Владельцам заведения ранее уже было предъявлено обвинение в организации проституции, но «фирма» продолжала работать, предоставляя интимные услуги клиентам. Для сбора улик и выявления дополнительных фактов правоохранительные органы провели обыск в салоне. «Операцию по выводу спа-салона на чистую воду провели сотрудники ОБОП ГУ МВД области, уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу при силовой поддержке СОБР Росгвардии… После проведенных мероприятий на одну из работниц был составлен административный протокол за занятие проституцией», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. Также там добавили, что все собранные материалы будут приобщены к уже расследуемому уголовному делу по статье 241 УК РФ.