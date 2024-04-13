13 апреля 2024
12 апреля 2024

Двухлетней девочке отрезало часть пальца в детском саду Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел, когда дети собирались на прогулку (архивное фото)
Инцидент произошел, когда дети собирались на прогулку (архивное фото) Фото:

В детском саду «Электроник» Орджоникидзевского района Перми двухлетнему ребенку отрезало часть пальца. Это произошло 12 апреля рассказал папа девочки.

«Дети собирались на прогулку. Каким-то образом средний палец дочери оказался между косяком и дверью, и именно тогда кто-то ее закрыл. Когда в больнице сняли повязку, обнаружилось, что у ребенка нет верхней фаланги — все было отрезано по ноготь», — пояснил собеседник портала 59.RU.

После происшествия воспитатель позвонила маме девочки, попросив забрать ребенка домой. К приезду родителей медик учреждения забинтовала пострадавшей палец. Затем мама с дочерью поехали в травмпункт на Гайве. В тот же день в краевой детской больнице ребенку сделали операцию, впереди — еще одна. По словам отца, сейчас ребенок ходит в гипсе.

Семья уверена, что девочка лишилась части пальца из-за недосмотра воспитателя. Пермяки готовы обращаться во все возможные инстанции, чтобы наказать виновных. Воспитатель группы рассказала журналистам, что в момент случившегося она одевала одного из детей, тот сидел у нее на коленях. Помощь была оказана незамедлительно.

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В детском саду «Электроник» Орджоникидзевского района Перми двухлетнему ребенку отрезало часть пальца. Это произошло 12 апреля рассказал папа девочки. «Дети собирались на прогулку. Каким-то образом средний палец дочери оказался между косяком и дверью, и именно тогда кто-то ее закрыл. Когда в больнице сняли повязку, обнаружилось, что у ребенка нет верхней фаланги — все было отрезано по ноготь», — пояснил собеседник портала 59.RU. После происшествия воспитатель позвонила маме девочки, попросив забрать ребенка домой. К приезду родителей медик учреждения забинтовала пострадавшей палец. Затем мама с дочерью поехали в травмпункт на Гайве. В тот же день в краевой детской больнице ребенку сделали операцию, впереди — еще одна. По словам отца, сейчас ребенок ходит в гипсе. Семья уверена, что девочка лишилась части пальца из-за недосмотра воспитателя. Пермяки готовы обращаться во все возможные инстанции, чтобы наказать виновных. Воспитатель группы рассказала журналистам, что в момент случившегося она одевала одного из детей, тот сидел у нее на коленях. Помощь была оказана незамедлительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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