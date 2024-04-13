Оперативно прибывшие на место пожарные потушили огонь (архивное фото)
В Нижнем Тагиле утром 14 апреля на перекрестке улиц Ленина — Мира на ходу загорелся трамвай. Случившееся попало на видео.
«Сегодня, 14 апреля, около 05:20 в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Ленина — Мира на ходу загорелся трамвай… Что-то горело, потом последовал хлопок и яркая огненная вспышка», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
На место прибыли спасатели. Они потушили огонь, сказано в тексте.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
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