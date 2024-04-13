13 апреля 2024

В Нижнем Тагиле на ходу загорелся трамвай. Видео

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, пожарные
Оперативно прибывшие на место пожарные потушили огонь (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле утром 14 апреля на перекрестке улиц Ленина — Мира на ходу загорелся трамвай. Случившееся попало на видео.

«Сегодня, 14 апреля, около 05:20 в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Ленина — Мира на ходу загорелся трамвай… Что-то горело, потом последовал хлопок и яркая огненная вспышка», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

На место прибыли спасатели. Они потушили огонь, сказано в тексте.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Нижнем Тагиле утром 14 апреля на перекрестке улиц Ленина — Мира на ходу загорелся трамвай. Случившееся попало на видео. «Сегодня, 14 апреля, около 05:20 в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Ленина — Мира на ходу загорелся трамвай… Что-то горело, потом последовал хлопок и яркая огненная вспышка», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». На место прибыли спасатели. Они потушили огонь, сказано в тексте. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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