Оперативно прибывшие на место пожарные потушили огонь (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле утром 14 апреля на перекрестке улиц Ленина — Мира на ходу загорелся трамвай. Случившееся попало на видео.

«Сегодня, 14 апреля, около 05:20 в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Ленина — Мира на ходу загорелся трамвай… Что-то горело, потом последовал хлопок и яркая огненная вспышка», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

На место прибыли спасатели. Они потушили огонь, сказано в тексте.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.