В Перми объявили о поиске 15-летней девушки, пропавшей неделю назад

Волонтеры ищут добровольцев, которые готовы оказать помощь в поиске пропавшей пермячки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми волонтеры разыскивают 15-летнюю Карину Шимановских. Девушка пропала 7 апреля, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно, говорится на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти подростка! Пропала Шимановских Карина Федоровна, 15 лет, Пермь. С 7 апреля 2024 года ее местонахождение неизвестно.Телосложение: xудощавое. Цвет глаз: карий. Волосы: белые до плеч, крашеные», — сказано в посте волонтерской организации.

По информации поисковиков, рост девушки составляет 170 см. Она была одета в бежево-розовое длинное пальто, синее платье и белые ботинки. С собой у девушки тряпичный розовый с синими клетками рюкзак. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пермячки, просят сообщать волонтерам «Лиза Алерт» либо в полицию по телефону «02».

URA.RU рассказывало, что в Перми также ведутся поиски пропавшего 8 апреля студента ПГНИУ Константина Бадртдинова. Сейчас молодого человека ищут вдоль реки Кама, где ранее на берегу был обнаружен рюкзак Константина.

Карина Шимановских пропала 7 апреля Волонтерская организация «Лиза Алерт»