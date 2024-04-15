В Перми объявили о поиске 15-летней девушки, пропавшей неделю назад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка собак нюхачей. Пермь, волонтеры, служебные собаки, поиск пропавших
Волонтеры ищут добровольцев, которые готовы оказать помощь в поиске пропавшей пермячки Фото:

В Перми волонтеры разыскивают 15-летнюю Карину Шимановских. Девушка пропала 7 апреля, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно, говорится на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти подростка! Пропала Шимановских Карина Федоровна, 15 лет, Пермь. С 7 апреля 2024 года ее местонахождение неизвестно.Телосложение: xудощавое. Цвет глаз: карий. Волосы: белые до плеч, крашеные», — сказано в посте волонтерской организации.

По информации поисковиков, рост девушки составляет 170 см. Она была одета в бежево-розовое длинное пальто, синее платье и белые ботинки. С собой у девушки тряпичный розовый с синими клетками рюкзак. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пермячки, просят сообщать волонтерам «Лиза Алерт» либо в полицию по телефону «02».

URA.RU рассказывало, что в Перми также ведутся поиски пропавшего 8 апреля студента ПГНИУ Константина Бадртдинова. Сейчас молодого человека ищут вдоль реки Кама, где ранее на берегу был обнаружен рюкзак Константина.

Карина Шимановских пропала 7 апреля
Карина Шимановских пропала 7 апреля

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми волонтеры разыскивают 15-летнюю Карину Шимановских. Девушка пропала 7 апреля, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно, говорится на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти подростка! Пропала Шимановских Карина Федоровна, 15 лет, Пермь. С 7 апреля 2024 года ее местонахождение неизвестно.Телосложение: xудощавое. Цвет глаз: карий. Волосы: белые до плеч, крашеные», — сказано в посте волонтерской организации. По информации поисковиков, рост девушки составляет 170 см. Она была одета в бежево-розовое длинное пальто, синее платье и белые ботинки. С собой у девушки тряпичный розовый с синими клетками рюкзак. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пермячки, просят сообщать волонтерам «Лиза Алерт» либо в полицию по телефону «02». URA.RU рассказывало, что в Перми также ведутся поиски пропавшего 8 апреля студента ПГНИУ Константина Бадртдинова. Сейчас молодого человека ищут вдоль реки Кама, где ранее на берегу был обнаружен рюкзак Константина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...