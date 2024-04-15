15 апреля 2024

Утверждены выплаты ко Дню Победы челябинским ветеранам войны и труженикам тыла

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Клипарт. Магнитогорск, медали, трость в руке, крупным планом, ветеран вов
Челябинские ветераны войны и труженики тыла получат выплаты от региона Фото:

Правительство Челябинской области утвердило порядок предоставления единовременных выплат ветеранам войны и труженикам тыла ко Дню Победы. Постановление опубликовано 16 апреля на портале официальных правовых актов.

«Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2024 году единовременной денежной выплаты проживающим в Челябинской области отдельным категориям граждан в связи с 79-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — сказано в документе.

Право на получение выплаты имеют ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также труженики тыла. Участники войны получат от региона по 50 тысяч рублей, труженики тыла — по 10 тысяч рублей.

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Правительство Челябинской области утвердило порядок предоставления единовременных выплат ветеранам войны и труженикам тыла ко Дню Победы. Постановление опубликовано 16 апреля на портале официальных правовых актов. «Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2024 году единовременной денежной выплаты проживающим в Челябинской области отдельным категориям граждан в связи с 79-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — сказано в документе. Право на получение выплаты имеют ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также труженики тыла. Участники войны получат от региона по 50 тысяч рублей, труженики тыла — по 10 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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