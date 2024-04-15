Утверждены выплаты ко Дню Победы челябинским ветеранам войны и труженикам тыла

16 апреля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Челябинские ветераны войны и труженики тыла получат выплаты от региона Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство Челябинской области утвердило порядок предоставления единовременных выплат ветеранам войны и труженикам тыла ко Дню Победы. Постановление опубликовано 16 апреля на портале официальных правовых актов. «Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2024 году единовременной денежной выплаты проживающим в Челябинской области отдельным категориям граждан в связи с 79-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — сказано в документе. Право на получение выплаты имеют ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также труженики тыла. Участники войны получат от региона по 50 тысяч рублей, труженики тыла — по 10 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Челябинской области утвердило порядок предоставления единовременных выплат ветеранам войны и труженикам тыла ко Дню Победы. Постановление опубликовано 16 апреля на портале официальных правовых актов. «Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2024 году единовременной денежной выплаты проживающим в Челябинской области отдельным категориям граждан в связи с 79-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — сказано в документе. Право на получение выплаты имеют ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также труженики тыла. Участники войны получат от региона по 50 тысяч рублей, труженики тыла — по 10 тысяч рублей.