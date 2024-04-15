15 апреля 2024

На работе 89% челябинцев используют «внутренние» шутки

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Трудовая книжка. Челябинск, трудовая книжка, кадровик, трудоустройство, работа, безработные
Большинство работающих челябинцев используют юмор и мемы в общении с коллегами Фото:

Большинство работающих челябинцев используют юмор и мемы в общении с коллегами. Соответствующее исследование 16 апреля опубликовали аналитики «Авито Работа».

«Из всех опрошенных челябинцев 89% имеют „внутренние“ шутки и мемы на работе, что способствует улучшению рабочей атмосферы и командного духа. Наибольшую поддержку использование шуток и мемов находит среди молодых специалистов и работников туризма и гостиничной сферы», — сообщает пресс-служба «Авито Работа».

Опрос показал, что 47% респондентов считают, что юмор положительно сказывается на рабочем процессе, в то время как 12% относятся к нему негативно, полагая, что юмор может отвлекать от работы. Исследования подтверждают, что легкий рабочий юмор может способствовать созданию дружелюбного климата в коллективе и увеличению эффективности работы.

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Большинство работающих челябинцев используют юмор и мемы в общении с коллегами. Соответствующее исследование 16 апреля опубликовали аналитики «Авито Работа». «Из всех опрошенных челябинцев 89% имеют „внутренние“ шутки и мемы на работе, что способствует улучшению рабочей атмосферы и командного духа. Наибольшую поддержку использование шуток и мемов находит среди молодых специалистов и работников туризма и гостиничной сферы», — сообщает пресс-служба «Авито Работа». Опрос показал, что 47% респондентов считают, что юмор положительно сказывается на рабочем процессе, в то время как 12% относятся к нему негативно, полагая, что юмор может отвлекать от работы. Исследования подтверждают, что легкий рабочий юмор может способствовать созданию дружелюбного климата в коллективе и увеличению эффективности работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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