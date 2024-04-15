На работе 89% челябинцев используют «внутренние» шутки

Большинство работающих челябинцев используют юмор и мемы в общении с коллегами. Соответствующее исследование 16 апреля опубликовали аналитики «Авито Работа».
«Из всех опрошенных челябинцев 89% имеют „внутренние“ шутки и мемы на работе, что способствует улучшению рабочей атмосферы и командного духа. Наибольшую поддержку использование шуток и мемов находит среди молодых специалистов и работников туризма и гостиничной сферы», — сообщает пресс-служба «Авито Работа».
Опрос показал, что 47% респондентов считают, что юмор положительно сказывается на рабочем процессе, в то время как 12% относятся к нему негативно, полагая, что юмор может отвлекать от работы. Исследования подтверждают, что легкий рабочий юмор может способствовать созданию дружелюбного климата в коллективе и увеличению эффективности работы.
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