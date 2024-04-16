Адвокат рассказал о судьбе детей блогера Блиновской

Четверо детей блогера Елены Блиновской, находящейся в СИЗО, могут быть переданы под опеку ближайшим родственникам. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский.
«Детей могут передать бабушке с дедушкой, пока кто-то из родителей не вернется домой к детям», — сказал Добровинский газете «Известия». По его словам, в подобных случаях привлекается орган опеки, устанавливающий временную опеку над детьми.
Муж девушки Алексей Блиновский в середине апреля отправился в зону СВО, передает «Царьград». На фронте мужчина занимается сборкой и логистикой беспилотников между подразделениями ВС РФ. Подробнее об аресте Елены Блиновской — в сюжете агентства.
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