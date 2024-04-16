16 апреля 2024

Адвокат рассказал о судьбе детей блогера Блиновской

Адвокат Добровинский: детей Блиновской могут передать под опеку родственникам
© Служба новостей «URA.RU»
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Органы опеки могут передать детей ближайшим родственникам супругов Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Четверо детей блогера Елены Блиновской, находящейся в СИЗО, могут быть переданы под опеку ближайшим родственникам. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский.

«Детей могут передать бабушке с дедушкой, пока кто-то из родителей не вернется домой к детям», — сказал Добровинский газете «Известия». По его словам, в подобных случаях привлекается орган опеки, устанавливающий временную опеку над детьми.

Муж девушки Алексей Блиновский в середине апреля отправился в зону СВО, передает «Царьград». На фронте мужчина занимается сборкой и логистикой беспилотников между подразделениями ВС РФ. Подробнее об аресте Елены Блиновской — в сюжете агентства.

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Четверо детей блогера Елены Блиновской, находящейся в СИЗО, могут быть переданы под опеку ближайшим родственникам. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский. «Детей могут передать бабушке с дедушкой, пока кто-то из родителей не вернется домой к детям», — сказал Добровинский газете «Известия». По его словам, в подобных случаях привлекается орган опеки, устанавливающий временную опеку над детьми. Муж девушки Алексей Блиновский в середине апреля отправился в зону СВО, передает «Царьград». На фронте мужчина занимается сборкой и логистикой беспилотников между подразделениями ВС РФ. Подробнее об аресте Елены Блиновской — в сюжете агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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