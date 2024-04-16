Адвокат рассказал о судьбе детей блогера Блиновской

Адвокат Добровинский: детей Блиновской могут передать под опеку родственникам

17 апреля 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Органы опеки могут передать детей ближайшим родственникам супругов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Четверо детей блогера Елены Блиновской, находящейся в СИЗО, могут быть переданы под опеку ближайшим родственникам. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский. «Детей могут передать бабушке с дедушкой, пока кто-то из родителей не вернется домой к детям», — сказал Добровинский газете «Известия». По его словам, в подобных случаях привлекается орган опеки, устанавливающий временную опеку над детьми. Муж девушки Алексей Блиновский в середине апреля отправился в зону СВО, передает «Царьград». На фронте мужчина занимается сборкой и логистикой беспилотников между подразделениями ВС РФ. Подробнее об аресте Елены Блиновской — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четверо детей блогера Елены Блиновской, находящейся в СИЗО, могут быть переданы под опеку ближайшим родственникам. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский. «Детей могут передать бабушке с дедушкой, пока кто-то из родителей не вернется домой к детям», — сказал Добровинский газете «Известия». По его словам, в подобных случаях привлекается орган опеки, устанавливающий временную опеку над детьми. Муж девушки Алексей Блиновский в середине апреля отправился в зону СВО, передает «Царьград». На фронте мужчина занимается сборкой и логистикой беспилотников между подразделениями ВС РФ. Подробнее об аресте Елены Блиновской — в сюжете агентства.