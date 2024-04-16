Супруг блогера Елены Блиновской Алексей, обвиняемой в уклонение от уплаты налогов, в зоне спецоперации занимается сборкой и логистикой беспилотников между подразделениями ВС РФ. Об этом сообщает Life.
«Муж блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, в зоне СВО занимается сборкой беспилотников», — передает издание. Также он занимается организацией их логистики между подразделениями ВС РФ. Кроме того, перед отправкой в зону спецоперации супруг Блиновской вложил в закупку беспилотников для армии России порядка 50 млн рублей.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что муж Блиновской был отправлен в зону СВО, чтобы спасти свой бизнес и супругу из СИЗО. Позже отец Алексея Блиновского Владимир опроверг слухи об уходе сына, заявив, что у него много дел вне линии фронта. По словам отца Алексея, туда собирается супруг его дочери.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Супруг блогера Елены Блиновской Алексей, обвиняемой в уклонение от уплаты налогов, в зоне спецоперации занимается сборкой и логистикой беспилотников между подразделениями ВС РФ. Об этом сообщает Life. «Муж блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, в зоне СВО занимается сборкой беспилотников», — передает издание. Также он занимается организацией их логистики между подразделениями ВС РФ. Кроме того, перед отправкой в зону спецоперации супруг Блиновской вложил в закупку беспилотников для армии России порядка 50 млн рублей. Ранее в СМИ появилась информация о том, что муж Блиновской был отправлен в зону СВО, чтобы спасти свой бизнес и супругу из СИЗО. Позже отец Алексея Блиновского Владимир опроверг слухи об уходе сына, заявив, что у него много дел вне линии фронта. По словам отца Алексея, туда собирается супруг его дочери.