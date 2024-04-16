Стало известно, чем муж Блиновской занимается на СВО. Фото

Муж Блиновской на СВО занимается сборкой беспилотников

16 апреля 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Муж Блиновской вложил в закупку БПЛА для армии России 50 млрд рублей Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Супруг блогера Елены Блиновской Алексей, обвиняемой в уклонение от уплаты налогов, в зоне спецоперации занимается сборкой и логистикой беспилотников между подразделениями ВС РФ. Об этом сообщает Life. «Муж блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, в зоне СВО занимается сборкой беспилотников», — передает издание . Также он занимается организацией их логистики между подразделениями ВС РФ. Кроме того, перед отправкой в зону спецоперации супруг Блиновской вложил в закупку беспилотников для армии России порядка 50 млн рублей. Фото: telegram-канал Shot https://t.me/shot_shot/65053?single Ранее в СМИ появилась информация о том, что муж Блиновской был отправлен в зону СВО, чтобы спасти свой бизнес и супругу из СИЗО. Позже отец Алексея Блиновского Владимир опроверг слухи об уходе сына, заявив, что у него много дел вне линии фронта. По словам отца Алексея, туда собирается супруг его дочери. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруг блогера Елены Блиновской Алексей, обвиняемой в уклонение от уплаты налогов, в зоне спецоперации занимается сборкой и логистикой беспилотников между подразделениями ВС РФ. Об этом сообщает Life. «Муж блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, в зоне СВО занимается сборкой беспилотников», — передает издание. Также он занимается организацией их логистики между подразделениями ВС РФ. Кроме того, перед отправкой в зону спецоперации супруг Блиновской вложил в закупку беспилотников для армии России порядка 50 млн рублей. Ранее в СМИ появилась информация о том, что муж Блиновской был отправлен в зону СВО, чтобы спасти свой бизнес и супругу из СИЗО. Позже отец Алексея Блиновского Владимир опроверг слухи об уходе сына, заявив, что у него много дел вне линии фронта. По словам отца Алексея, туда собирается супруг его дочери.