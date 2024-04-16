Стало известно, чем муж Блиновской занимается на СВО. Фото

Муж Блиновской на СВО занимается сборкой беспилотников
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Муж Блиновской вложил в закупку БПЛА для армии России 50 млрд рублей Фото:
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Супруг блогера Елены Блиновской Алексей, обвиняемой в уклонение от уплаты налогов, в зоне спецоперации занимается сборкой и логистикой беспилотников между подразделениями ВС РФ. Об этом сообщает Life.

«Муж блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, в зоне СВО занимается сборкой беспилотников», — передает издание. Также он занимается организацией их логистики между подразделениями ВС РФ. Кроме того, перед отправкой в зону спецоперации супруг Блиновской вложил в закупку беспилотников для армии России порядка 50 млн рублей.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что муж Блиновской был отправлен в зону СВО, чтобы спасти свой бизнес и супругу из СИЗО. Позже отец Алексея Блиновского Владимир опроверг слухи об уходе сына, заявив, что у него много дел вне линии фронта. По словам отца Алексея, туда собирается супруг его дочери.

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Супруг блогера Елены Блиновской Алексей, обвиняемой в уклонение от уплаты налогов, в зоне спецоперации занимается сборкой и логистикой беспилотников между подразделениями ВС РФ. Об этом сообщает Life. «Муж блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, в зоне СВО занимается сборкой беспилотников», — передает издание. Также он занимается организацией их логистики между подразделениями ВС РФ. Кроме того, перед отправкой в зону спецоперации супруг Блиновской вложил в закупку беспилотников для армии России порядка 50 млн рублей. Ранее в СМИ появилась информация о том, что муж Блиновской был отправлен в зону СВО, чтобы спасти свой бизнес и супругу из СИЗО. Позже отец Алексея Блиновского Владимир опроверг слухи об уходе сына, заявив, что у него много дел вне линии фронта. По словам отца Алексея, туда собирается супруг его дочери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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