20 апреля 2024
19 апреля 2024

Суд вынес приговор пермячке, заколовшей ножом своего мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина заколола ножом своего мужа во время ссоры Фото:

Жительница Горнозаводского городского округа (Пермский край), будучи пьяной, заколола ножом своего мужа во время ссоры. Женщину приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщается в пресс-службе регионального Следственного комитета России.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными, чтобы вынести приговор 28-летней местной жительнице, обвиняемой в совершении преступления по статье „Убийство“. Она приговорена к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что в конце июля 2023 года осужденная, будучи пьяной, во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла супругу один удар ножом в область грудной клетки. Он скончался на месте происшествия.

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Жительница Горнозаводского городского округа (Пермский край), будучи пьяной, заколола ножом своего мужа во время ссоры. Женщину приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщается в пресс-службе регионального Следственного комитета России. «Собранные доказательства признаны судом достаточными, чтобы вынести приговор 28-летней местной жительнице, обвиняемой в совершении преступления по статье „Убийство“. Она приговорена к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщается на сайте ведомства. Установлено, что в конце июля 2023 года осужденная, будучи пьяной, во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла супругу один удар ножом в область грудной клетки. Он скончался на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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