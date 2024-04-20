Суд вынес приговор пермячке, заколовшей ножом своего мужа

Жительница Горнозаводского городского округа (Пермский край), будучи пьяной, заколола ножом своего мужа во время ссоры. Женщину приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщается в пресс-службе регионального Следственного комитета России.
«Собранные доказательства признаны судом достаточными, чтобы вынести приговор 28-летней местной жительнице, обвиняемой в совершении преступления по статье „Убийство“. Она приговорена к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщается на сайте ведомства.
Установлено, что в конце июля 2023 года осужденная, будучи пьяной, во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла супругу один удар ножом в область грудной клетки. Он скончался на месте происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жительница Горнозаводского городского округа (Пермский край), будучи пьяной, заколола ножом своего мужа во время ссоры. Женщину приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщается в пресс-службе регионального Следственного комитета России. «Собранные доказательства признаны судом достаточными, чтобы вынести приговор 28-летней местной жительнице, обвиняемой в совершении преступления по статье „Убийство“. Она приговорена к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщается на сайте ведомства. Установлено, что в конце июля 2023 года осужденная, будучи пьяной, во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла супругу один удар ножом в область грудной клетки. Он скончался на месте происшествия.