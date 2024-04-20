20 апреля 2024

Супруга челябинского губернатора поздравила дзюдоистку Огнивову с победой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер на акции «Твоя весна», приуроченной к празднованию Международного женского дня. Челябинск, текслер ирина
Текслер отметила достижение челябинской спортсменки Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина поздравила спортсменку Еву Огнивову с победой на первенстве России по дзюдо. Об этом Ирина Текслер написала в соцсети.

«Друзья, Ева Огнивова, наша умница, красавица, завоевала золотую медаль на первенстве по дзюдо России в Красноярске! Гордимся и поздравляем!» — написала Текслер на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Супруга губернатора добавила, что дзюдо в Челябинской области переживает небывалый подъем.

Огнивова выиграла первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет в Красноярске 20 апреля. Золотую медаль она взяла в весовой категории до 70 килограмм. Ранее Огнивова завоевала золотую медаль на профессиональных соревнованиях «Российский тур дзюдо» в Казани. В феврале она победила на первенстве России по самбо среди девушек от 16 до 18 лет.

Ирина Текслер поздравила Еву Огнивову с победой на первенстве России по дзюдо
Ирина Текслер поздравила Еву Огнивову с победой на первенстве России по дзюдо

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина поздравила спортсменку Еву Огнивову с победой на первенстве России по дзюдо. Об этом Ирина Текслер написала в соцсети. «Друзья, Ева Огнивова, наша умница, красавица, завоевала золотую медаль на первенстве по дзюдо России в Красноярске! Гордимся и поздравляем!» — написала Текслер на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Супруга губернатора добавила, что дзюдо в Челябинской области переживает небывалый подъем. Огнивова выиграла первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет в Красноярске 20 апреля. Золотую медаль она взяла в весовой категории до 70 килограмм. Ранее Огнивова завоевала золотую медаль на профессиональных соревнованиях «Российский тур дзюдо» в Казани. В феврале она победила на первенстве России по самбо среди девушек от 16 до 18 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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