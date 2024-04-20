Текслер отметила достижение челябинской спортсменки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина поздравила спортсменку Еву Огнивову с победой на первенстве России по дзюдо. Об этом Ирина Текслер написала в соцсети.

«Друзья, Ева Огнивова, наша умница, красавица, завоевала золотую медаль на первенстве по дзюдо России в Красноярске! Гордимся и поздравляем!» — написала Текслер на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Супруга губернатора добавила, что дзюдо в Челябинской области переживает небывалый подъем.

Огнивова выиграла первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет в Красноярске 20 апреля. Золотую медаль она взяла в весовой категории до 70 килограмм. Ранее Огнивова завоевала золотую медаль на профессиональных соревнованиях «Российский тур дзюдо» в Казани. В феврале она победила на первенстве России по самбо среди девушек от 16 до 18 лет.

Ирина Текслер поздравила Еву Огнивову с победой на первенстве России по дзюдо Ирина Текслер