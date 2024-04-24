Свердловчане обнаружили в поле труп женщины. Фото

24 апреля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Тело нашли на улице Загородной Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Камышлове (Свердловская область) жители нашли в поле труп женщины. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Жители Камышлова сообщают, что на улице Загородной нашли тело женщины», — пишет telegram-канал «Инцидент Камышлов». Судя по фото, к найденному телу в поле приехали сотрудники скорой помощи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В настоящее время в ведомстве воздержались от комментариев. telegram-канал «Инцидент Камышлов» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Камышлове (Свердловская область) жители нашли в поле труп женщины. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Жители Камышлова сообщают, что на улице Загородной нашли тело женщины», — пишет telegram-канал «Инцидент Камышлов». Судя по фото, к найденному телу в поле приехали сотрудники скорой помощи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В настоящее время в ведомстве воздержались от комментариев.