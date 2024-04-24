Свердловчане обнаружили в поле труп женщины. Фото

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Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь, следственный комитет, скр
Тело нашли на улице Загородной Фото:

В Камышлове (Свердловская область) жители нашли в поле труп женщины. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Жители Камышлова сообщают, что на улице Загородной нашли тело женщины», — пишет telegram-канал «Инцидент Камышлов». Судя по фото, к найденному телу в поле приехали сотрудники скорой помощи.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В настоящее время в ведомстве воздержались от комментариев.

Фото:

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В Камышлове (Свердловская область) жители нашли в поле труп женщины. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Жители Камышлова сообщают, что на улице Загородной нашли тело женщины», — пишет telegram-канал «Инцидент Камышлов». Судя по фото, к найденному телу в поле приехали сотрудники скорой помощи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В настоящее время в ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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