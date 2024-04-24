Тело нашли на улице Загородной
В Камышлове (Свердловская область) жители нашли в поле труп женщины. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Жители Камышлова сообщают, что на улице Загородной нашли тело женщины», — пишет telegram-канал «Инцидент Камышлов». Судя по фото, к найденному телу в поле приехали сотрудники скорой помощи.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В настоящее время в ведомстве воздержались от комментариев.
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