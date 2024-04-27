Песков: Китай мощная страна, которая умеет защищать свои интересы

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Китай умеет защищать свои интересы, считает Песков Фото:

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что по вопросу давления США на Китай из-за отношений с Москвой «нечего комментировать». В то же время Песков назвал Китай мощной страной, которая умеет защищать собственные интересы. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.

«Абсолютно нечего комментировать. Китай — это суверенное, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. Одновременно с этим это наш близкий партнер», — ответил Песков на вопрос URA.RU о продолжающемся давлении на Китай со стороны Вашингтона из-за поддержки России. Он добавил, что Москва и Пекин продолжат развивать собственное сотрудничество.

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Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что по вопросу давления США на Китай из-за отношений с Москвой «нечего комментировать». В то же время Песков назвал Китай мощной страной, которая умеет защищать собственные интересы. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Абсолютно нечего комментировать. Китай — это суверенное, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. Одновременно с этим это наш близкий партнер», — ответил Песков на вопрос URA.RU о продолжающемся давлении на Китай со стороны Вашингтона из-за поддержки России. Он добавил, что Москва и Пекин продолжат развивать собственное сотрудничество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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