Песков: Китай мощная страна, которая умеет защищать свои интересы

27 апреля 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Китай умеет защищать свои интересы, считает Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что по вопросу давления США на Китай из-за отношений с Москвой «нечего комментировать». В то же время Песков назвал Китай мощной страной, которая умеет защищать собственные интересы. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Абсолютно нечего комментировать. Китай — это суверенное, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. Одновременно с этим это наш близкий партнер», — ответил Песков на вопрос URA.RU о продолжающемся давлении на Китай со стороны Вашингтона из-за поддержки России. Он добавил, что Москва и Пекин продолжат развивать собственное сотрудничество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что по вопросу давления США на Китай из-за отношений с Москвой «нечего комментировать». В то же время Песков назвал Китай мощной страной, которая умеет защищать собственные интересы. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Абсолютно нечего комментировать. Китай — это суверенное, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. Одновременно с этим это наш близкий партнер», — ответил Песков на вопрос URA.RU о продолжающемся давлении на Китай со стороны Вашингтона из-за поддержки России. Он добавил, что Москва и Пекин продолжат развивать собственное сотрудничество.