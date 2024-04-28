В Челябинске возле ТРК «Горки» загорелся мусоровоз. Видео

29 апреля 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Происшествие обошлось без пострадавших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске возле ТРК «Горки» на улице Артиллерийской загорелся мусоровоз. Видео ЧП прислал URA.RU читатель. Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Во время движения водитель увидел, что загорелся мусоровоз. Часть мусора была вывалена на асфальт. Возгорание ликвидировано сотрудниками пожарно-спасательной части №5», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пострадавших в результате инцидента нет. На видео видно, что возгорание произошло во время загрузки мусора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске возле ТРК «Горки» на улице Артиллерийской загорелся мусоровоз. Видео ЧП прислал URA.RU читатель. Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Во время движения водитель увидел, что загорелся мусоровоз. Часть мусора была вывалена на асфальт. Возгорание ликвидировано сотрудниками пожарно-спасательной части №5», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пострадавших в результате инцидента нет. На видео видно, что возгорание произошло во время загрузки мусора.