Происшествие обошлось без пострадавших
В Челябинске возле ТРК «Горки» на улице Артиллерийской загорелся мусоровоз. Видео ЧП прислал URA.RU читатель. Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Во время движения водитель увидел, что загорелся мусоровоз. Часть мусора была вывалена на асфальт. Возгорание ликвидировано сотрудниками пожарно-спасательной части №5», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пострадавших в результате инцидента нет. На видео видно, что возгорание произошло во время загрузки мусора.
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