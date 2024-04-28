28 апреля 2024

В Челябинске возле ТРК «Горки» загорелся мусоровоз. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинска с гранд-отеля Видгоф. Дорожные работы на проспекте Ленина. Челябинск, трк горки
Происшествие обошлось без пострадавших Фото:

В Челябинске возле ТРК «Горки» на улице Артиллерийской загорелся мусоровоз. Видео ЧП прислал URA.RU читатель. Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Во время движения водитель увидел, что загорелся мусоровоз. Часть мусора была вывалена на асфальт. Возгорание ликвидировано сотрудниками пожарно-спасательной части №5», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавших в результате инцидента нет. На видео видно, что возгорание произошло во время загрузки мусора.

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В Челябинске возле ТРК «Горки» на улице Артиллерийской загорелся мусоровоз. Видео ЧП прислал URA.RU читатель. Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Во время движения водитель увидел, что загорелся мусоровоз. Часть мусора была вывалена на асфальт. Возгорание ликвидировано сотрудниками пожарно-спасательной части №5», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пострадавших в результате инцидента нет. На видео видно, что возгорание произошло во время загрузки мусора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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