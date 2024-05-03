«Страна.ua»: военный ВСУ взял заложников в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины. stock, каска, шеврон, всу,  stock
Солдат ВСУ взял в плен нескольких сослуживцев и медиков Фото:

Военный в подконтрольной Украине части Херсонской области взял в заложники сослуживцев, также среди пленных оказались несколько медицинских работников. Позже солдата задержали и завели на него уголовное дело. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Военный подошел к своим сослуживцам, у него в руках был АК-47. Он приказал им отвезти его к медикам, причину не объяснял. Когда его доставили к врачам, он вышел из машины и, угрожая оружием, заставил их сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев», — заявили правоохранители, передает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что по дороге машину с заложниками остановили, военного задержали. Инцидент произошел 1 мая, по факту произошедшего на украинского солдата возбуждено уголовное дело. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Бойцы ВСУ идут на подобные преступления из-за упадка боевого духа, вызванного неудачами на фронте. Ранее полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал о массовом самоубийстве мобилизованных бойцов ВСУ. В 2023 году во время битвы за Бахмут, отряд ВСУ расстрелял заложников перед отступлением.

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Военный в подконтрольной Украине части Херсонской области взял в заложники сослуживцев, также среди пленных оказались несколько медицинских работников. Позже солдата задержали и завели на него уголовное дело. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Военный подошел к своим сослуживцам, у него в руках был АК-47. Он приказал им отвезти его к медикам, причину не объяснял. Когда его доставили к врачам, он вышел из машины и, угрожая оружием, заставил их сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев», — заявили правоохранители, передает украинское издание «Страна.ua». Отмечается, что по дороге машину с заложниками остановили, военного задержали. Инцидент произошел 1 мая, по факту произошедшего на украинского солдата возбуждено уголовное дело. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Бойцы ВСУ идут на подобные преступления из-за упадка боевого духа, вызванного неудачами на фронте. Ранее полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал о массовом самоубийстве мобилизованных бойцов ВСУ. В 2023 году во время битвы за Бахмут, отряд ВСУ расстрелял заложников перед отступлением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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