«Страна.ua»: военный ВСУ взял заложников в Херсонской области

03 мая 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ взял в плен нескольких сослуживцев и медиков Фото: Официальный портал Киева Военный в подконтрольной Украине части Херсонской области взял в заложники сослуживцев, также среди пленных оказались несколько медицинских работников. Позже солдата задержали и завели на него уголовное дело. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Военный подошел к своим сослуживцам, у него в руках был АК-47. Он приказал им отвезти его к медикам, причину не объяснял. Когда его доставили к врачам, он вышел из машины и, угрожая оружием, заставил их сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев», — заявили правоохранители, передает украинское издание «Страна.ua». Отмечается, что по дороге машину с заложниками остановили, военного задержали. Инцидент произошел 1 мая, по факту произошедшего на украинского солдата возбуждено уголовное дело. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Бойцы ВСУ идут на подобные преступления из-за упадка боевого духа, вызванного неудачами на фронте. Ранее полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал о массовом самоубийстве мобилизованных бойцов ВСУ. В 2023 году во время битвы за Бахмут, отряд ВСУ расстрелял заложников перед отступлением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный в подконтрольной Украине части Херсонской области взял в заложники сослуживцев, также среди пленных оказались несколько медицинских работников. Позже солдата задержали и завели на него уголовное дело. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Военный подошел к своим сослуживцам, у него в руках был АК-47. Он приказал им отвезти его к медикам, причину не объяснял. Когда его доставили к врачам, он вышел из машины и, угрожая оружием, заставил их сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев», — заявили правоохранители, передает украинское издание «Страна.ua». Отмечается, что по дороге машину с заложниками остановили, военного задержали. Инцидент произошел 1 мая, по факту произошедшего на украинского солдата возбуждено уголовное дело. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Бойцы ВСУ идут на подобные преступления из-за упадка боевого духа, вызванного неудачами на фронте. Ранее полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал о массовом самоубийстве мобилизованных бойцов ВСУ. В 2023 году во время битвы за Бахмут, отряд ВСУ расстрелял заложников перед отступлением.