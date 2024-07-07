У Юрия Ушакова не хватило фантазии ответить на вопрос о приезде Орбана в Москву

Ушаков не смог прокомментировать возможность налаживания отношений РФ с Западом
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Ушаков Юрий, помощник Президента, с визитом по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, говорит по телефону, ушаков юрий
Помощник президента РФ Ушаков не смог ответить на вопрос о возможном восстановлении отношений с Западом Фото:

Приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву может свидетельствовать о первых шагах восстановления отношений России с Европой. Однако помощнику президента РФ по внешней политике Юрию Ушакову не хватило фантазии ответить на вопрос, вернутся ли эти отношения на уровень 2021 года.

«Трудно сказать. Мне не хватает фантазии», — сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в его telegram-канале.

Орбан прибыл в Москву, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирование украинского конфликта. Венгрия может стать посредником между сторонами и поспособствовать разрешению вопроса. Однако визит премьера Венгрии вызвал критику со стороны ряда европейских стран.

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Приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву может свидетельствовать о первых шагах восстановления отношений России с Европой. Однако помощнику президента РФ по внешней политике Юрию Ушакову не хватило фантазии ответить на вопрос, вернутся ли эти отношения на уровень 2021 года. «Трудно сказать. Мне не хватает фантазии», — сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в его telegram-канале. Орбан прибыл в Москву, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирование украинского конфликта. Венгрия может стать посредником между сторонами и поспособствовать разрешению вопроса. Однако визит премьера Венгрии вызвал критику со стороны ряда европейских стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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