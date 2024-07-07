У Юрия Ушакова не хватило фантазии ответить на вопрос о приезде Орбана в Москву

Ушаков не смог прокомментировать возможность налаживания отношений РФ с Западом

07 июля 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Помощник президента РФ Ушаков не смог ответить на вопрос о возможном восстановлении отношений с Западом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву может свидетельствовать о первых шагах восстановления отношений России с Европой. Однако помощнику президента РФ по внешней политике Юрию Ушакову не хватило фантазии ответить на вопрос, вернутся ли эти отношения на уровень 2021 года. «Трудно сказать. Мне не хватает фантазии», — сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в его telegram -канале. Орбан прибыл в Москву, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирование украинского конфликта. Венгрия может стать посредником между сторонами и поспособствовать разрешению вопроса. Однако визит премьера Венгрии вызвал критику со стороны ряда европейских стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву может свидетельствовать о первых шагах восстановления отношений России с Европой. Однако помощнику президента РФ по внешней политике Юрию Ушакову не хватило фантазии ответить на вопрос, вернутся ли эти отношения на уровень 2021 года. «Трудно сказать. Мне не хватает фантазии», — сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в его telegram-канале. Орбан прибыл в Москву, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирование украинского конфликта. Венгрия может стать посредником между сторонами и поспособствовать разрешению вопроса. Однако визит премьера Венгрии вызвал критику со стороны ряда европейских стран.