В Балашихе лифт с девочкой рухнул вниз и пролетел семь этажей

В подмосковной Балашихе лифт с 14-летней девочкой внутри сорвался и пролетел семь этажей. Ребенку диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, рассказал источник.
«Лифт резко ускорился на 10-м этаже и остановился на третьем. 14-летняя девочка получила травмы головы», — сообщил собеседник телеканала «РЕН ТВ». Происшествие случилось в микрорайоне Новое Измайлово в многоэтажном доме на улице Ситникова.
Источник также сообщил, что в результате инцидента девочка получила травмы головы и была госпитализирована. Ребенка отпустили из больницы после оказания помощи.
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