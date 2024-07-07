В Балашихе лифт с девочкой рухнул вниз и пролетел семь этажей

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В Балашихе обрушился лифт с девочкой, ребенок получил травмы головы
В Балашихе обрушился лифт с девочкой, ребенок получил травмы головы Фото:

В подмосковной Балашихе лифт с 14-летней девочкой внутри сорвался и пролетел семь этажей. Ребенку диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, рассказал источник.

«Лифт резко ускорился на 10-м этаже и остановился на третьем. 14-летняя девочка получила травмы головы», — сообщил собеседник телеканала «РЕН ТВ». Происшествие случилось в микрорайоне Новое Измайлово в многоэтажном доме на улице Ситникова.

Источник также сообщил, что в результате инцидента девочка получила травмы головы и была госпитализирована. Ребенка отпустили из больницы после оказания помощи.

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В подмосковной Балашихе лифт с 14-летней девочкой внутри сорвался и пролетел семь этажей. Ребенку диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, рассказал источник. «Лифт резко ускорился на 10-м этаже и остановился на третьем. 14-летняя девочка получила травмы головы», — сообщил собеседник телеканала «РЕН ТВ». Происшествие случилось в микрорайоне Новое Измайлово в многоэтажном доме на улице Ситникова. Источник также сообщил, что в результате инцидента девочка получила травмы головы и была госпитализирована. Ребенка отпустили из больницы после оказания помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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