Чем занимаются звезды, давно уехавшие из России, а затем вернувшиеся

Звезды 1990-х Оксана Почепа и Саша Зверева вернулись в РФ и пытаются заработать
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Оглашение приговора Булату Ахметгаянову в суде Центрального района. Челябинск, микрофон
Звезды эстрады, уехавшие ранее из России, пытаются заново заработать после возвращения домой Фото:

Журналисты изучили, как сложилась жизнь эстрадных российских исполнителей, которые эмигрировали из страны еще много лет назад. В ходе расследования стало известно, что на родину из США вернулась российская певица и экс-солистка коллектива «Демо» Саша Зверева. Также сообщалось о возвращении из Штатов певицы Оксаны Почепы (псевдоним Акула) и артистки Ларисы Черниковой.

«Десять лет назад эмигрировавшая в США поп-певица Саша Зверева громко вернулась в Россию, чтобы продавать свой ретрит (духовная практика — прим. URA.RU) в Подмосковье. <…> В начале 2000-х она колесила по стране, собирая стадионы. После Зверева из США хвалилась американским паспортом и пропагандировала домашние роды, рекламировала биодобавки из минералов для почвогрунта и сок лопуха в таблетках. <…> План заработать по-быстрому в России провалился», — передает Пятый канал.

Авторы канала также вспоминают об артистке Оксане Почепе, которая также вернулась домой на родину. Если в начале нулевых ее песни входили в отечественные чарты, то сейчас она пытается возобновить карьеру, но уже с нуля. Также среди вернувшихся — Лариса Черникова. Она дважды побывала замужем и даже записала несколько песен, не замеченных в музыкальных чартах. В настоящий момент она живет в России и воспитывает ребенка, которого родила от донора спермы, передают журналисты.

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Журналисты изучили, как сложилась жизнь эстрадных российских исполнителей, которые эмигрировали из страны еще много лет назад. В ходе расследования стало известно, что на родину из США вернулась российская певица и экс-солистка коллектива «Демо» Саша Зверева. Также сообщалось о возвращении из Штатов певицы Оксаны Почепы (псевдоним Акула) и артистки Ларисы Черниковой. «Десять лет назад эмигрировавшая в США поп-певица Саша Зверева громко вернулась в Россию, чтобы продавать свой ретрит (духовная практика — прим. URA.RU) в Подмосковье. <…> В начале 2000-х она колесила по стране, собирая стадионы. После Зверева из США хвалилась американским паспортом и пропагандировала домашние роды, рекламировала биодобавки из минералов для почвогрунта и сок лопуха в таблетках. <…> План заработать по-быстрому в России провалился», — передает Пятый канал. Авторы канала также вспоминают об артистке Оксане Почепе, которая также вернулась домой на родину. Если в начале нулевых ее песни входили в отечественные чарты, то сейчас она пытается возобновить карьеру, но уже с нуля. Также среди вернувшихся — Лариса Черникова. Она дважды побывала замужем и даже записала несколько песен, не замеченных в музыкальных чартах. В настоящий момент она живет в России и воспитывает ребенка, которого родила от донора спермы, передают журналисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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