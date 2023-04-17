СК России проведет расследование убийства заложников в Артемовске

Следственный комитет (СК) России будет расследовать убийство заложников бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Бахмуте). Также ведомство проверит другие преступления, совершенные украинскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Сообщается, что в Артемовске украинские националисты расстреляли двоих заложников из числа мирных жителей. <…> СК РФ установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится
Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что ВСУ во время «зачистки» одного из домов в Артемовске расстреляли заложников. Это произошло, когда российские бойцы выводили мирных жителей из подвалов в административном центре города, передает телеканал 360.
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