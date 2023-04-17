СК России проведет расследование убийства заложников в Артемовске

17 апреля 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

СК РФ займется расследованием преступлений ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет (СК) России будет расследовать убийство заложников бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Бахмуте). Также ведомство проверит другие преступления, совершенные украинскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Сообщается, что в Артемовске украинские националисты расстреляли двоих заложников из числа мирных жителей. <…> СК РФ установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Кроме того, организуется проверка других противоправных действий со стороны ВСУ. Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что ВСУ во время «зачистки» одного из домов в Артемовске расстреляли заложников. Это произошло, когда российские бойцы выводили мирных жителей из подвалов в административном центре города, передает телеканал 360.

Следственный комитет (СК) России будет расследовать убийство заложников бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Бахмуте). Также ведомство проверит другие преступления, совершенные украинскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Сообщается, что в Артемовске украинские националисты расстреляли двоих заложников из числа мирных жителей. <…> СК РФ установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Кроме того, организуется проверка других противоправных действий со стороны ВСУ. Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что ВСУ во время «зачистки» одного из домов в Артемовске расстреляли заложников. Это произошло, когда российские бойцы выводили мирных жителей из подвалов в административном центре города, передает телеканал 360.