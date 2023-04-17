СК России проведет расследование убийства заложников в Артемовске

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Разное. Москва, следственный комитет, ск, скр
СК РФ займется расследованием преступлений ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет (СК) России будет расследовать убийство заложников бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Бахмуте). Также ведомство проверит другие преступления, совершенные украинскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Сообщается, что в Артемовске украинские националисты расстреляли двоих заложников из числа мирных жителей. <…> СК РФ установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Кроме того, организуется проверка других противоправных действий со стороны ВСУ.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что ВСУ во время «зачистки» одного из домов в Артемовске расстреляли заложников. Это произошло, когда российские бойцы выводили мирных жителей из подвалов в административном центре города, передает телеканал 360.

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Следственный комитет (СК) России будет расследовать убийство заложников бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Бахмуте). Также ведомство проверит другие преступления, совершенные украинскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Сообщается, что в Артемовске украинские националисты расстреляли двоих заложников из числа мирных жителей. <…> СК РФ установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Кроме того, организуется проверка других противоправных действий со стороны ВСУ. Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что ВСУ во время «зачистки» одного из домов в Артемовске расстреляли заложников. Это произошло, когда российские бойцы выводили мирных жителей из подвалов в административном центре города, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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