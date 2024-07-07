Лавров ответил пословицей на изменение риторики украинского руководства

Внешняя политика России будет строиться не на заявлениях украинских властей, а на их действиях, так как доверять заявлениям нельзя. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал изменение риторики украинского руководства. Для иллюстрации своей позиции он также сослался на русскую пословицу: «Мели Емеля, твоя неделя».
«Мы будем рассчитывать на конкретные дела и ценить будем только конкретные дела и оценивать то, что они ежедневно говорят. Ну, есть такая пословица про Емелю», — заявил Лавров, подчеркивая непостоянство и ненадежность словесных заявлений. Лавров подчеркнул, что внешняя политика России будет строиться на основе действий, а не слов украинского руководства, и будет соответствовать задачам, поставленным в рамках специальной военной операции.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил возможность передачи предложений о мире российской стороне через посредников в лице представителей других стран. Однако он отметили, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан точно не будет таким посредником.
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