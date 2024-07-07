Baza: в Курске отец поджег сына в наказание за шалость

В Курске отец поджег девятилетнего сына в качестве наказания. До этого в рамках экспериментов мальчик, играя со спичкой, нечаянно поджег разлитый на полу спирт, чем нанес травму своей годовалой сестре, сообщили в telegram-канале Baza.
«На крики детей прибежали родители. Они быстро потушили пожар. Однако отец мальчика, 38-летний Андрей, вышел из себя из-за шалости сына и решил его жестоко наказать», — уточнили в telegram-канале Baza. «Чтобы мальчик точно понял, что почувствовала его младшая сестра, мужчина снял с него штаны, облил ягодицы спиртом и поджег», — заключили в канале.
В результате событий обоим детям потребовалась медицинская помощь. В детской больнице ответили, что их состояние стабильно. Отец задержан.
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