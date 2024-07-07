Baza: в Курске отец поджег сына в наказание за шалость

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Инженер-изобретатель Александр Быков. Екатеринбург, спички, советские спички
Ребенок игрался со спичками, чем случайно нанес ожог родной сестре Фото:

В Курске отец поджег девятилетнего сына в качестве наказания. До этого в рамках экспериментов мальчик, играя со спичкой, нечаянно поджег разлитый на полу спирт, чем нанес травму своей годовалой сестре, сообщили в telegram-канале Baza.

«На крики детей прибежали родители. Они быстро потушили пожар. Однако отец мальчика, 38-летний Андрей, вышел из себя из-за шалости сына и решил его жестоко наказать», — уточнили в telegram-канале Baza. «Чтобы мальчик точно понял, что почувствовала его младшая сестра, мужчина снял с него штаны, облил ягодицы спиртом и поджег», — заключили в канале.

В результате событий обоим детям потребовалась медицинская помощь. В детской больнице ответили, что их состояние стабильно. Отец задержан.

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В Курске отец поджег девятилетнего сына в качестве наказания. До этого в рамках экспериментов мальчик, играя со спичкой, нечаянно поджег разлитый на полу спирт, чем нанес травму своей годовалой сестре, сообщили в telegram-канале Baza. «На крики детей прибежали родители. Они быстро потушили пожар. Однако отец мальчика, 38-летний Андрей, вышел из себя из-за шалости сына и решил его жестоко наказать», — уточнили в telegram-канале Baza. «Чтобы мальчик точно понял, что почувствовала его младшая сестра, мужчина снял с него штаны, облил ягодицы спиртом и поджег», — заключили в канале. В результате событий обоим детям потребовалась медицинская помощь. В детской больнице ответили, что их состояние стабильно. Отец задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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