«Печальное зрелище»: Лавров оценил дебаты Байдена и Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров назвал прошедшие дебаты между действующим президентом США Джо Байденом и экс-лидером страны Дональдом Трампом «печальным зрелищем». Об этом глава дипмисси РФ заявил в интервью ведущему, обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.
«Конечно, печальное зрелище. И если система так называемой американской демократии производит такие вот результаты или такой ход предвыборной кампании. Наверное, каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это все оркестрируется, как это аранжируется», — объяснил Сергей Лавров. Этому предшествовал вопрос — кто для Москвы более предпочтителен: Байден или Трамп. Интервью выложено в telegram-канале Павла Зарубина.
После прошедших дебатов многие сторонники Байдена заявили о разочаровании. Союзники США в НАТО стали сомневаться в победе нынешнего президента страны над Трампом. А The New York Post заподозрила у Байдена болезнь Паркинсона.
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