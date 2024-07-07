«Печальное зрелище»: Лавров оценил дебаты Байдена и Трампа

Лавров заявил, что дебаты Байдена и Трампа «печальное зрелище»
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Сергей Лавров уверен, предвыборная гонка в США свидетельствует об упадке демократии
Сергей Лавров уверен, предвыборная гонка в США свидетельствует об упадке демократии Фото:
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Глава МИД России Сергей Лавров назвал прошедшие дебаты между действующим президентом США Джо Байденом и экс-лидером страны Дональдом Трампом «печальным зрелищем». Об этом глава дипмисси РФ заявил в интервью ведущему, обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.

«Конечно, печальное зрелище. И если система так называемой американской демократии производит такие вот результаты или такой ход предвыборной кампании. Наверное, каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это все оркестрируется, как это аранжируется», — объяснил Сергей Лавров. Этому предшествовал вопрос — кто для Москвы более предпочтителен: Байден или Трамп. Интервью выложено в telegram-канале Павла Зарубина.

После прошедших дебатов многие сторонники Байдена заявили о разочаровании. Союзники США в НАТО стали сомневаться в победе нынешнего президента страны над Трампом. А The New York Post заподозрила у Байдена болезнь Паркинсона.

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал прошедшие дебаты между действующим президентом США Джо Байденом и экс-лидером страны Дональдом Трампом «печальным зрелищем». Об этом глава дипмисси РФ заявил в интервью ведущему, обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину. «Конечно, печальное зрелище. И если система так называемой американской демократии производит такие вот результаты или такой ход предвыборной кампании. Наверное, каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это все оркестрируется, как это аранжируется», — объяснил Сергей Лавров. Этому предшествовал вопрос — кто для Москвы более предпочтителен: Байден или Трамп. Интервью выложено в telegram-канале Павла Зарубина. После прошедших дебатов многие сторонники Байдена заявили о разочаровании. Союзники США в НАТО стали сомневаться в победе нынешнего президента страны над Трампом. А The New York Post заподозрила у Байдена болезнь Паркинсона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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