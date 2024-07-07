В Индии назвали топ тем для обсуждения Моди и Путина в Москве

Economic Times: Моди и Путин обсудят финансовые операции между странами
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Моди 8-9 июля посетит Москву ради переговоров с Путиным
Моди 8-9 июля посетит Москву ради переговоров с Путиным Фото:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обсудят вопросы финансовых операций и использования национальных платежных систем во время предстоящей встречи в Москве. Об этом сообщает Economic Times.

«Премьер-министр Нарендра Моди и президент Владимир Путин намерены сосредоточиться на улучшении финансовых транзакций между Индией и Россией», — передает издание. По словам авторов газеты, учитывая условия отключения российских банков от SWIFT и текущую долю торговли в национальных валютах, «ощущается необходимость в более быстрых и оперативных платежах».

В ходе встречи также затронут тему совместного оборонного производства, несмотря на сообщения о сокращении Индией использования российской военной техники. Также планируется обсуждение вопросов туризма, студенческого обмена и двустороннего инвестиционного соглашения.

Поездка Моди в Россию запланирована на 8-9 июля и станет первым его визитом в страну с 2019 года. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, визит премьер-министра Индии в Россию находится в финальной стадии подготовки.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обсудят вопросы финансовых операций и использования национальных платежных систем во время предстоящей встречи в Москве. Об этом сообщает Economic Times. «Премьер-министр Нарендра Моди и президент Владимир Путин намерены сосредоточиться на улучшении финансовых транзакций между Индией и Россией», — передает издание. По словам авторов газеты, учитывая условия отключения российских банков от SWIFT и текущую долю торговли в национальных валютах, «ощущается необходимость в более быстрых и оперативных платежах». В ходе встречи также затронут тему совместного оборонного производства, несмотря на сообщения о сокращении Индией использования российской военной техники. Также планируется обсуждение вопросов туризма, студенческого обмена и двустороннего инвестиционного соглашения. Поездка Моди в Россию запланирована на 8-9 июля и станет первым его визитом в страну с 2019 года. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, визит премьер-министра Индии в Россию находится в финальной стадии подготовки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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