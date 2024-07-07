«Пройдусь по всем»: больной раком Кушанашвили оценил последние новости из шоубиза

Журналист Кушанашвили: когда я выживу, я пройдусь по всем звездам шоубизнеса
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Журналист Кушанашвили вернется к критике звезд шоубизнеса после выздоровления Фото:

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что, пока он болен, звезды шоубизнеса могут не сочувствовать ему и жить своей жизнью. Однако после выздоровления он вернется к их критике в своей программе.

«Какой-то Даня Милохин скучает по стране, какие-то люди танцуют на костях погибших… Люди должны жить своей жизнью. Участницы „Дома 2“, или Алена Водонаева, или Надежда Сысоева… Если они сочувствуют мне, это говорит об их человеческой состоятельности, но если нет, то я не могу их принудить», — сказал Кушанашвили в видео, опубликованном в его telegram-канале.

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Он рассказал, что будет проходить лечение в «онкологическом центре мирового значения» в Красногорске. Журналист пообещал, что после его выздоровления в авторской программк «КАКОВО?» «пройдется» по всем звездам шоубизнеса и их деятельности.

Ранее стало известно, что у Кушанашвили обнаружен рак. 20 июня он был экстренно госпитализирован. Позже он опубликовал фото спустя две операций и пообещал подписчикам выиграть схватку с онкологией.

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Журналист Отар Кушанашвили заявил, что, пока он болен, звезды шоубизнеса могут не сочувствовать ему и жить своей жизнью. Однако после выздоровления он вернется к их критике в своей программе. «Какой-то Даня Милохин скучает по стране, какие-то люди танцуют на костях погибших… Люди должны жить своей жизнью. Участницы „Дома 2“, или Алена Водонаева, или Надежда Сысоева… Если они сочувствуют мне, это говорит об их человеческой состоятельности, но если нет, то я не могу их принудить», — сказал Кушанашвили в видео, опубликованном в его telegram-канале. Он рассказал, что будет проходить лечение в «онкологическом центре мирового значения» в Красногорске. Журналист пообещал, что после его выздоровления в авторской программк «КАКОВО?» «пройдется» по всем звездам шоубизнеса и их деятельности. Ранее стало известно, что у Кушанашвили обнаружен рак. 20 июня он был экстренно госпитализирован. Позже он опубликовал фото спустя две операций и пообещал подписчикам выиграть схватку с онкологией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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