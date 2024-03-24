Турфирма в Челябинске не может вернуть переплату за тур из-за банкротства Qiwi

В Челябинске так и не решился вопрос двойной оплаты за тур Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Турагентство «#АвиаТУР» в Челябинске не может вернуть переплату за тур, возникшую при банкротстве банка Qiwi. Как директор Олеся Заварухина рассказала URA.RU, деньги были перечислены, когда возникла угроза срыва тура.

«Уже больше месяца мы ведем переговоры с банком, юристами, оператором, туристами по двойной оплате тура в Египет для наших клиентов. Первоначально средства за тур были перечислены 20 февраля, затем пришлось отправлять вторую сумму, чтобы не сорвался тур, начинавшийся 3 марта», — рассказала URA.RU Заварухина.

Первоначально партнер компании, туроператор Coral Travel, сообщил: несмотря на то, что банк деньги не вернул, средства в интересах клиента будут отданы самим контрагентом. Заварухина увидела их 21 марта на лицевом счету в Coral Travel. Однако затем платежи были приостановлены. Было сказано, что сделано это до получения разъяснений от «Альфа банка». Оплату директор турагентства передавала именно в эту финорганизацию. На отправленный туда запрос ответили, что в цепочке присутствовал еще один банк, «Стрела», который, получив финансы от «Альфа банка», передал их в Qiwi.

«По информации от банка „Стрела“, он обратился во временную администрацию банка Qiwi за уточнением статуса платежа, а также по вопросу возможности возврата денежных средств. При получении ответа предоставим дополнительную информацию по платежу», — ответили Заварухиной в «Альфа банке».

При этом туристы уже вернулись домой. Ответственный подход «#АвиаТУР» избавил их от волнений за купленный тур. Волноваться пришлось турагенту, получившему 22 февраля требование от туроператора о повторной плате тура. Заварухина считает, что в данной ситуации более справедливым было бы разделить ответственность, оплатив повторно тур в пропорции «50 на 50» или разделив бремя на троих с участием клиентов.

При подготовке информации URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу туроператора. В случае ответа он будет опубликован.