Из-за остановки Qiwi оплатившие тур челябинцы не могут улететь в Египет

Проблемы у банка Qiwi стали причиной затруднений с отправкой туристов на отдых из Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отзыв лицензии у банка Qiwi затормозил отправку туристов из Челябинска в Египет. Как URA.RU сообщила директор турагентства «#АвиаТУР» Олеся Заварухина, туроператор предложил оплатить поездку повторно.

«Туристы внесли деньги, и мы перечислили их через „Альфа-банк“ туроператору Coral Travel. Однако из-за отзыва лицензии у Qiwi партнер объявил, что средства не получил, хотя на протяжении двух дней уведомление о подтвержденном туре на сайте имелось, но потом сняли. Клиентам туроператор предложил оплатить тур заново», — рассказала URA.RU Заварухина.

Собеседница URA.RU добавила, что вылет запланирован на 3 марта. Турагент предложила представителям Coral Travel решить вопрос с отправкой туристов в индивидуальном порядке, учитывая, что времени остается немного. Речь идет о сумме в 180 тысяч рублей.

По данным челябинского юриста Игоря Косицына, ситуация не единичная, и другие туристы в Челябинске и стране также оказались в двусмысленной ситуации. При этом часть туров забронирована на более поздние даты, следовательно, время на решение проблемы пока имеется.

«С юридической точки зрения, в любом случае услуги потребителю должны быть оказаны. Клиент в полном объеме внес средства, и отношения турагентства и туроператора его не касаются. Есть разъяснения Верховного суда РФ от 2020 года. Имеется подтвержденный тур. С подобной ситуацией также столкнулись клиенты Sunmar Tour», — отметил URA.RU Косицын.

Эксперт пояснил, что многие турагенты, пользуясь услугами «Альфа-банка», не знали, что платежи финорганизация направляет через Qiwi. Еще один крупный туроператор поступил, по данным собеседника, иначе. Компания заявила, что продолжит выполнять обязательства, а урегулирование финансовых вопросов будет вести отдельно.

Лицензии банк Qiwi лишился 21 февраля. В тот же день закрылись офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Первоначально ограничения на ряд операций Банк России ввел летом 2023 года. Процедура действовала полгода, после чего деятельность финорганизации была остановлена.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в офис Coral Travel. К моменту публикации ответ не поступил.