Раскрыты катастрофические последствия «мясных штурмов» в ВСУ

ТАСС: более 50% штурмовых групп ВСУ было уничтожено в Сумской области
ВСУ потеряли более 50% штурмовиков в Сумской области
ВСУ потеряли более 50% штурмовиков в Сумской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более половины личного состава штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено в результате неудачных попыток контратак на участках в Сумской области. Об потерях противника сообщил источник в российских силовых структурах.

«На сумском направлении за сутки бойцы „Севера“ отразили четыре контратаки ВСУ <...> В ходе отражения уничтожено более 50% живой силы штурмовых групп врага и две ББМ», — сообщил источник ТАСС. По данным собеседника, две атаки отразили в районе Андреевки, еще по одной — в районах Новоконстантиновки (украинское название — Перше Травня) и Алексеевки. 

ВС РФ продолжают наступление в зоне СВО, освобождая населенные пункты и тем самым приближая достижение задач, определенных президентом РФ Владимиром Путиным. Украинские военные же продолжают нести потери. Только за прошедшую неделю они составили около 9 320 человек. 

В Сумской области ВСУ потеряли почти 250 военных. Сообщается, что военнослужащие 41-й отдельной механизированной бригады пропали без вести. 

