В Екатеринбурге произошло жесткое ДТП, на место выехали скорая и полиция. Видео

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Очевидцы сообщили, что автомобили столкнули лоб в лоб Фото:

В Екатеринбурге на улице Бебля два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Об этом сообщают очевидцы.

«Бебеля 59, две скорых и пожарка. Авария, три машины, из них две машины лоб в лоб», — сообщили свидетели ДТП telegram-каналу «Злой Екатеринбург», а также поделились видео столкновения.

В пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу URA.RU рассказали, что на месте работают сотрудники и выясняют все обстоятельства. Есть пострадавшие, но подробности обещали предоставить позднее.

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В Екатеринбурге на улице Бебля два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Об этом сообщают очевидцы. «Бебеля 59, две скорых и пожарка. Авария, три машины, из них две машины лоб в лоб», — сообщили свидетели ДТП telegram-каналу «Злой Екатеринбург», а также поделились видео столкновения. В пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу URA.RU рассказали, что на месте работают сотрудники и выясняют все обстоятельства. Есть пострадавшие, но подробности обещали предоставить позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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