Очевидцы сообщили, что автомобили столкнули лоб в лоб
В Екатеринбурге на улице Бебля два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Об этом сообщают очевидцы.
«Бебеля 59, две скорых и пожарка. Авария, три машины, из них две машины лоб в лоб», — сообщили свидетели ДТП telegram-каналу «Злой Екатеринбург», а также поделились видео столкновения.
В пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу URA.RU рассказали, что на месте работают сотрудники и выясняют все обстоятельства. Есть пострадавшие, но подробности обещали предоставить позднее.
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