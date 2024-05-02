Полпред Якушев похвалил уральцев, проголосовавших за парки

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Совет по молодежной политике УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Жителям УрФО дали возможность проголосовать за 475 проектов в разных городах Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев похвалил жителей большого Урала, участвовавших в голосовании за выбор парков, которые будут восстанавливать в 2025 году на деньги из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

«Благодарю всех, кто принял участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства! Ваша активная позиция поможет преобразить города, сделать их удобными и безопасными, сформировать комфортную для жизни среду», — цитирует Якушева пресс-служба.

Полпред поблагодарил городские и региональные власти за привлечение местных жителей к голосованию. По его словам, чиновники должны будут проследить за качеством строительных работ и сроком их выполнения. В 2024 году жителям уральских регионов предоставили на выбор 475 проектов в 141 населенном пункте.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев похвалил жителей большого Урала, участвовавших в голосовании за выбор парков, которые будут восстанавливать в 2025 году на деньги из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. «Благодарю всех, кто принял участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства! Ваша активная позиция поможет преобразить города, сделать их удобными и безопасными, сформировать комфортную для жизни среду», — цитирует Якушева пресс-служба. Полпред поблагодарил городские и региональные власти за привлечение местных жителей к голосованию. По его словам, чиновники должны будут проследить за качеством строительных работ и сроком их выполнения. В 2024 году жителям уральских регионов предоставили на выбор 475 проектов в 141 населенном пункте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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