Полпред Якушев похвалил уральцев, проголосовавших за парки

Жителям УрФО дали возможность проголосовать за 475 проектов в разных городах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев похвалил жителей большого Урала, участвовавших в голосовании за выбор парков, которые будут восстанавливать в 2025 году на деньги из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

«Благодарю всех, кто принял участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства! Ваша активная позиция поможет преобразить города, сделать их удобными и безопасными, сформировать комфортную для жизни среду», — цитирует Якушева пресс-служба.

Полпред поблагодарил городские и региональные власти за привлечение местных жителей к голосованию. По его словам, чиновники должны будут проследить за качеством строительных работ и сроком их выполнения. В 2024 году жителям уральских регионов предоставили на выбор 475 проектов в 141 населенном пункте.