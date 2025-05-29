В Новосибирске задержан начальник Росгвардии Ровшан Курбанов

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Задержан начальник Росгвардии Ровшан Курбанов
Задержан начальник Росгвардии Ровшан Курбанов Фото:

Начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшан Курбанов задержан в Новосибирске. Об этом сообщают журналисты.

«В Новосибирске задержан начальник Росгвардии Ровшан Курбанов», — сообщила газета «Комсомольская Правда». По информации издания, в настоящее время полковник Курбанов находится под следствием. Подробности уголовного дела, а также причины задержания официально не разглашаются.

Ранее был задержан руководитель Департамента цифрового развития и защиты информации Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал Михаил Варенцов. Его подозревают в мошенничестве.

В 2024 году правоохранителями был задержан в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере полковник Росгвардии Олег Гамаюнов. Он отвечал за авиационно-техническую службу авиационно-технической базы ведомства.

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Начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшан Курбанов задержан в Новосибирске. Об этом сообщают журналисты. «В Новосибирске задержан начальник Росгвардии Ровшан Курбанов», — сообщила газета «Комсомольская Правда». По информации издания, в настоящее время полковник Курбанов находится под следствием. Подробности уголовного дела, а также причины задержания официально не разглашаются. Ранее был задержан руководитель Департамента цифрового развития и защиты информации Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал Михаил Варенцов. Его подозревают в мошенничестве. В 2024 году правоохранителями был задержан в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере полковник Росгвардии Олег Гамаюнов. Он отвечал за авиационно-техническую службу авиационно-технической базы ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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