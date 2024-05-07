Полиция Берлина запретила 9 мая флаги России и георгиевские ленточки

07 мая 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

В Берлине на трех мемориалах запретили ношение георгиевской ленты и флагов России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полиция Берлина на трех крупных советских мемориалах в столице Германии запретила в на праздновании Дня Победы размещать флаги России, георгиевские ленты, знамена, символы «V», «Z» и другую символику. Об этом сообщает официальный вестник земельного административного ведомства Берлина. «Запрет распространяется на военные марши и песни, «в особенности на все варианты «Священной войны», флаги с гербами СССР, Белоруссии, Чечни, символику, связанную с Крымом, ДНР, ЛНР», — передает ТАСС информацию из вестника. Также запрещены символы «V», «Z» и ношение военной формы и ее элементов, связанных с украинским конфликтом. Однако ограничения не будут распространяться на членов дипломатических делегаций и других привилегированных лиц. Также ветераны Второй мировой войны могут носить военную форму и георгиевские ленты. Отмечается, что ограничения будут действовать с утра 8 мая по вечер 9 мая на трех советских мемориалах: в районах Тиргартен, Панков и в Трептов-парке. Кроме того, российская символика и георгиевские ленты разрешены только как часть венков и других предметов, которые предназначены для возложения на памятники. Ранее Молдавия предупредила о штрафах за ношение георгиевской ленты на 9 Мая. В полиции добавили, что статья о запрете этого символа является действующей нормой. которую должны соблюдать все, передает телеканал 360 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Берлина на трех крупных советских мемориалах в столице Германии запретила в на праздновании Дня Победы размещать флаги России, георгиевские ленты, знамена, символы «V», «Z» и другую символику. Об этом сообщает официальный вестник земельного административного ведомства Берлина. «Запрет распространяется на военные марши и песни, «в особенности на все варианты «Священной войны», флаги с гербами СССР, Белоруссии, Чечни, символику, связанную с Крымом, ДНР, ЛНР», — передает ТАСС информацию из вестника. Также запрещены символы «V», «Z» и ношение военной формы и ее элементов, связанных с украинским конфликтом. Однако ограничения не будут распространяться на членов дипломатических делегаций и других привилегированных лиц. Также ветераны Второй мировой войны могут носить военную форму и георгиевские ленты. Отмечается, что ограничения будут действовать с утра 8 мая по вечер 9 мая на трех советских мемориалах: в районах Тиргартен, Панков и в Трептов-парке. Кроме того, российская символика и георгиевские ленты разрешены только как часть венков и других предметов, которые предназначены для возложения на памятники. Ранее Молдавия предупредила о штрафах за ношение георгиевской ленты на 9 Мая. В полиции добавили, что статья о запрете этого символа является действующей нормой. которую должны соблюдать все, передает телеканал 360.