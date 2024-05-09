Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы

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Михаил Мишустин посетил VII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Владивосток, мишустин михаил, топ
Мишустин вспомнил о тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу Фото:
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День Победы в России в 2024 году

Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин выразил свои поздравления ветеранам в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что в стране ценят тех, кто проявляет мужество и самопожертвование.

«Историческое 9 мая 1945 года навсегда в сердцах миллионов наших граждан. Нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война», — заявил Мишустин. Его слова приводит пресс-служба правительства РФ в telеgram-канале.

Мишустин вспомнил о тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу. Он отметил значимость подвига ветеранов, которые являются примером преданности и любви к Отечеству, и выразил уважение тем, кто защищает Родину и отстаивает ее интересы в зоне спецоперации. Мишустин добавил, что в РФ чтят тех, кто проявляет мужество и самопожертвование в зоне боевых действий.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян на параде Победы в Москве. Он отметил, что вся Россия преклоняется перед героями СВО, передает RT.

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Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин выразил свои поздравления ветеранам в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что в стране ценят тех, кто проявляет мужество и самопожертвование. «Историческое 9 мая 1945 года навсегда в сердцах миллионов наших граждан. Нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война», — заявил Мишустин. Его слова приводит пресс-служба правительства РФ в telеgram-канале. Мишустин вспомнил о тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу. Он отметил значимость подвига ветеранов, которые являются примером преданности и любви к Отечеству, и выразил уважение тем, кто защищает Родину и отстаивает ее интересы в зоне спецоперации. Мишустин добавил, что в РФ чтят тех, кто проявляет мужество и самопожертвование в зоне боевых действий. Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян на параде Победы в Москве. Он отметил, что вся Россия преклоняется перед героями СВО, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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