Группа бойцов ВСУ попала в окружение в ДНР

09 мая 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Армия РФ проводит зачистку района Фото: U.S. Army / Sgt. Thomas Calvert новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа украинских военнослужащих попала в окружение на окраине Красногоровки в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах региона. «К вечеру группа солдат ВСУ на окраине Красногоровки оказалась в окружении. Сейчас идет их зачистка», — сообщил ТАСС собеседник. В силовых структурах отмечают, что ВСУ пытаются покинуть Красногоровку, но пути отхода контролируются российскими войсками. Ранее появилась информация, что армия РФ также продвинулась в районе Красногоровки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа украинских военнослужащих попала в окружение на окраине Красногоровки в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах региона. «К вечеру группа солдат ВСУ на окраине Красногоровки оказалась в окружении. Сейчас идет их зачистка», — сообщил ТАСС собеседник. В силовых структурах отмечают, что ВСУ пытаются покинуть Красногоровку, но пути отхода контролируются российскими войсками. Ранее появилась информация, что армия РФ также продвинулась в районе Красногоровки.