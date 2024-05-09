Группа бойцов ВСУ попала в окружение в ДНР

Армия РФ проводит зачистку района
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Группа украинских военнослужащих попала в окружение на окраине Красногоровки в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах региона.
«К вечеру группа солдат ВСУ на окраине Красногоровки оказалась в окружении. Сейчас идет их зачистка», — сообщил ТАСС собеседник.
В силовых структурах отмечают, что ВСУ пытаются покинуть Красногоровку, но пути отхода контролируются российскими войсками. Ранее появилась информация, что армия РФ также продвинулась в районе Красногоровки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.