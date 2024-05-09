09 мая 2024

Группа бойцов ВСУ попала в окружение в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Армия РФ проводит зачистку района Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Группа украинских военнослужащих попала в окружение на окраине Красногоровки в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

«К вечеру группа солдат ВСУ на окраине Красногоровки оказалась в окружении. Сейчас идет их зачистка», — сообщил ТАСС собеседник.

В силовых структурах отмечают, что ВСУ пытаются покинуть Красногоровку, но пути отхода контролируются российскими войсками. Ранее появилась информация, что армия РФ также продвинулась в районе Красногоровки.

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Группа украинских военнослужащих попала в окружение на окраине Красногоровки в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах региона. «К вечеру группа солдат ВСУ на окраине Красногоровки оказалась в окружении. Сейчас идет их зачистка», — сообщил ТАСС собеседник. В силовых структурах отмечают, что ВСУ пытаются покинуть Красногоровку, но пути отхода контролируются российскими войсками. Ранее появилась информация, что армия РФ также продвинулась в районе Красногоровки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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