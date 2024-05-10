В Харьковской и Волынской областях Украины повреждены газопроводы

В двух областях Украины — Харьковской и Волынской — повреждены газопроводы. Об этом заявили в минэнерго страны.
«В одном из населенных пунктов Харьковского района поврежден газопровод. Такое же произошло в Купянске. В одном из населенных пунктов Луцкого района поврежден газопровод среднего давления», — говорится в сообщении минэнерго Украины в telegram-канале.
Ранее украинские военные заявили, что ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области. В украинском Волчанске, который находится рядом с Шебекино и Белгородом, идет эвакуация. Российские СМИ писали, что ВС РФ взяли два населенных пункта рядом с городом. Подробности — в материале URA.RU.
До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российская армия нанесла мощные удары по Харькову. По его словам, ВСУ лишились складов с боекомплектом и части личного состава. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в мае ВС РФ должны взять ближайшую территорию: Одессу и Харьков, передает «Национальная служба новостей».
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