В Харьковской и Волынской областях Украины повреждены газопроводы

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Несколько газопроводов в Харьковской области повреждены, сообщили в Минэнерго Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В двух областях Украины — Харьковской и Волынской — повреждены газопроводы. Об этом заявили в минэнерго страны.

«В одном из населенных пунктов Харьковского района поврежден газопровод. Такое же произошло в Купянске. В одном из населенных пунктов Луцкого района поврежден газопровод среднего давления», — говорится в сообщении минэнерго Украины в telegram-канале.

Ранее украинские военные заявили, что ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области. В украинском Волчанске, который находится рядом с Шебекино и Белгородом, идет эвакуация. Российские СМИ писали, что ВС РФ взяли два населенных пункта рядом с городом. Подробности — в материале URA.RU.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российская армия нанесла мощные удары по Харькову. По его словам, ВСУ лишились складов с боекомплектом и части личного состава. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в мае ВС РФ должны взять ближайшую территорию: Одессу и Харьков, передает «Национальная служба новостей».

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В двух областях Украины — Харьковской и Волынской — повреждены газопроводы. Об этом заявили в минэнерго страны. «В одном из населенных пунктов Харьковского района поврежден газопровод. Такое же произошло в Купянске. В одном из населенных пунктов Луцкого района поврежден газопровод среднего давления», — говорится в сообщении минэнерго Украины в telegram-канале. Ранее украинские военные заявили, что ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области. В украинском Волчанске, который находится рядом с Шебекино и Белгородом, идет эвакуация. Российские СМИ писали, что ВС РФ взяли два населенных пункта рядом с городом. Подробности — в материале URA.RU. До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российская армия нанесла мощные удары по Харькову. По его словам, ВСУ лишились складов с боекомплектом и части личного состава. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в мае ВС РФ должны взять ближайшую территорию: Одессу и Харьков, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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