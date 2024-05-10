Подполье: российские военные нанесли мощные удары по Харькову

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, град, выстрел, артиллерия, рсзо,  stock
В Харьковской области поражен склад с боекомплектом, заявил Сергей Лебедев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ ударила по Харькову и Харьковской области, поражен склад, а также личный состав ВСУ. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Удары нанесены по складам с боекомплектом и расположению личного состава в Харькове и Харьковской области. Также был удар по полигону в Чугуеве», — заявил Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости.

Ранее командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко заявил, что ВС РФ близки к взятию Харькова. По его словам, это произойдет через несколько недель. Недавно российская армия освободила Кисловку, которая находится на харьковском направлении, передает «Национальная служба новостей».

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Армия РФ ударила по Харькову и Харьковской области, поражен склад, а также личный состав ВСУ. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Удары нанесены по складам с боекомплектом и расположению личного состава в Харькове и Харьковской области. Также был удар по полигону в Чугуеве», — заявил Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости. Ранее командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко заявил, что ВС РФ близки к взятию Харькова. По его словам, это произойдет через несколько недель. Недавно российская армия освободила Кисловку, которая находится на харьковском направлении, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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