В мире Европа В Германии рассказали об успешной тактике России на Украине Welt: ВС РФ каждый день добиваются успехов 11 мая 2024 в 17:43 Размер текста - 17 + Кристоф Ваннер сообщил, что для ВСУ складывается сложная ситуация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия ежедневно достигает прогресса на фронте. Об этом сообщил немецкий журналист Кристоф Ваннер. «Русские каждый день добиваются небольших успехов, об этом нужно говорить прямо», — заявил Ваннер в своем репортаже для телеканала Welt . Он также отметил, что российские военные оказывают постоянное давление на ВСУ. Он указал на сложную ситуацию, с которой сталкиваются украинские военные в ДНР. Ранее командир 92-го полка Вооруженных сил Украины полковник Павел Федосенко заявил, что ВС РФ с большой долей вероятности освободят оставшиеся части Донбасса, передает «Национальная служба новостей». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия РФ продвигается в оптимальном темпе без использования победных реляций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российская армия ежедневно достигает прогресса на фронте. Об этом сообщил немецкий журналист Кристоф Ваннер. «Русские каждый день добиваются небольших успехов, об этом нужно говорить прямо», — заявил Ваннер в своем репортаже для телеканала Welt. Он также отметил, что российские военные оказывают постоянное давление на ВСУ. Он указал на сложную ситуацию, с которой сталкиваются украинские военные в ДНР. Ранее командир 92-го полка Вооруженных сил Украины полковник Павел Федосенко заявил, что ВС РФ с большой долей вероятности освободят оставшиеся части Донбасса, передает «Национальная служба новостей». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия РФ продвигается в оптимальном темпе без использования победных реляций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям