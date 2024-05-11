Российская армия ежедневно достигает прогресса на фронте. Об этом сообщил немецкий журналист Кристоф Ваннер.
«Русские каждый день добиваются небольших успехов, об этом нужно говорить прямо», — заявил Ваннер в своем репортаже для телеканала Welt. Он также отметил, что российские военные оказывают постоянное давление на ВСУ. Он указал на сложную ситуацию, с которой сталкиваются украинские военные в ДНР.
Ранее командир 92-го полка Вооруженных сил Украины полковник Павел Федосенко заявил, что ВС РФ с большой долей вероятности освободят оставшиеся части Донбасса, передает «Национальная служба новостей». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия РФ продвигается в оптимальном темпе без использования победных реляций.
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Российская армия ежедневно достигает прогресса на фронте. Об этом сообщил немецкий журналист Кристоф Ваннер. «Русские каждый день добиваются небольших успехов, об этом нужно говорить прямо», — заявил Ваннер в своем репортаже для телеканала Welt. Он также отметил, что российские военные оказывают постоянное давление на ВСУ. Он указал на сложную ситуацию, с которой сталкиваются украинские военные в ДНР. Ранее командир 92-го полка Вооруженных сил Украины полковник Павел Федосенко заявил, что ВС РФ с большой долей вероятности освободят оставшиеся части Донбасса, передает «Национальная служба новостей». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия РФ продвигается в оптимальном темпе без использования победных реляций.