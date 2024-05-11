В Германии рассказали об успешной тактике России на Украине

Welt: ВС РФ каждый день добиваются успехов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, танкисты, армия, военные, оружие, война, учения, спецоперация, танковый биатлон, т72-3б, танк, боевое слаживание
Кристоф Ваннер сообщил, что для ВСУ складывается сложная ситуация Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия ежедневно достигает прогресса на фронте. Об этом сообщил немецкий журналист Кристоф Ваннер.

«Русские каждый день добиваются небольших успехов, об этом нужно говорить прямо», — заявил Ваннер в своем репортаже для телеканала Welt. Он также отметил, что российские военные оказывают постоянное давление на ВСУ. Он указал на сложную ситуацию, с которой сталкиваются украинские военные в ДНР.

Ранее командир 92-го полка Вооруженных сил Украины полковник Павел Федосенко заявил, что ВС РФ с большой долей вероятности освободят оставшиеся части Донбасса, передает «Национальная служба новостей». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия РФ продвигается в оптимальном темпе без использования победных реляций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия ежедневно достигает прогресса на фронте. Об этом сообщил немецкий журналист Кристоф Ваннер. «Русские каждый день добиваются небольших успехов, об этом нужно говорить прямо», — заявил Ваннер в своем репортаже для телеканала Welt. Он также отметил, что российские военные оказывают постоянное давление на ВСУ. Он указал на сложную ситуацию, с которой сталкиваются украинские военные в ДНР. Ранее командир 92-го полка Вооруженных сил Украины полковник Павел Федосенко заявил, что ВС РФ с большой долей вероятности освободят оставшиеся части Донбасса, передает «Национальная служба новостей». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия РФ продвигается в оптимальном темпе без использования победных реляций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...