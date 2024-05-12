На фронте потребовали немедленного возмездия за удар по дому в Белгороде

12 мая 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Под завалами здания могут находиться люди, передают источники в городских экстренных службах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Участники и ветераны боевых действий призывают к незамедлительным ответным мерам после удара по дому в Белгороде. Подобные сообщения массово распространяются в тематических telegram-каналах. На данный момент Киев не выступал с официальными заявлениями о случившемся. «По всей видимости, ВСУ вторые сутки применяют авиацию и НАТОвские управляемые авиабомбы для ударов по мирному населению. Не видим причин для сохранения жизней нелегитимного в военно-политического руководства Украины», — указано в одном из таких сообщений в telegram-канале «Два майора». В результате атаки в Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного дома. Под завалами могут находиться порядка 20 человек. Предварительно, в дом выстрелили снарядом ракетно-зенитного комплекса «Ольха». Вся информация о ЧП, известная к этому часу, собрана в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники и ветераны боевых действий призывают к незамедлительным ответным мерам после удара по дому в Белгороде. Подобные сообщения массово распространяются в тематических telegram-каналах. На данный момент Киев не выступал с официальными заявлениями о случившемся. «По всей видимости, ВСУ вторые сутки применяют авиацию и НАТОвские управляемые авиабомбы для ударов по мирному населению. Не видим причин для сохранения жизней нелегитимного в военно-политического руководства Украины», — указано в одном из таких сообщений в telegram-канале «Два майора». В результате атаки в Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного дома. Под завалами могут находиться порядка 20 человек. Предварительно, в дом выстрелили снарядом ракетно-зенитного комплекса «Ольха». Вся информация о ЧП, известная к этому часу, собрана в материале URA.RU.