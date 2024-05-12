На фронте потребовали немедленного возмездия за удар по дому в Белгороде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Под завалами здания могут находиться люди, передают источники в городских экстренных службах
Под завалами здания могут находиться люди, передают источники в городских экстренных службах Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Участники и ветераны боевых действий призывают к незамедлительным ответным мерам после удара по дому в Белгороде. Подобные сообщения массово распространяются в тематических telegram-каналах. На данный момент Киев не выступал с официальными заявлениями о случившемся.

«По всей видимости, ВСУ вторые сутки применяют авиацию и НАТОвские управляемые авиабомбы для ударов по мирному населению. Не видим причин для сохранения жизней нелегитимного в военно-политического руководства Украины», — указано в одном из таких сообщений в telegram-канале «Два майора».

В результате атаки в Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного дома. Под завалами могут находиться порядка 20 человек. Предварительно, в дом выстрелили снарядом ракетно-зенитного комплекса «Ольха». Вся информация о ЧП, известная к этому часу, собрана в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники и ветераны боевых действий призывают к незамедлительным ответным мерам после удара по дому в Белгороде. Подобные сообщения массово распространяются в тематических telegram-каналах. На данный момент Киев не выступал с официальными заявлениями о случившемся. «По всей видимости, ВСУ вторые сутки применяют авиацию и НАТОвские управляемые авиабомбы для ударов по мирному населению. Не видим причин для сохранения жизней нелегитимного в военно-политического руководства Украины», — указано в одном из таких сообщений в telegram-канале «Два майора». В результате атаки в Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного дома. Под завалами могут находиться порядка 20 человек. Предварительно, в дом выстрелили снарядом ракетно-зенитного комплекса «Ольха». Вся информация о ЧП, известная к этому часу, собрана в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...