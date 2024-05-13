В Карабаше из-за заморозков продлили отопительный сезон

Отопительный сезон в Карабаше был продлен на неделю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Карабаше Челябинской области из-за грядущих заморозков продлили отопительный сезон на неделю — до 20 мая включительно. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава городского округа Станислав Афанасенко.

«Погода нас не радует весенним теплом, поэтому сегодня принял решение продлить отопительный сезон в Карабаше. На штабе жилищно-коммунального хозяйства обсудили необходимость продления отопительного периода до 20 мая (включительно)», — написал Афанасенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Афанасенко выразил надежду, что уже скоро в регион вернется солнечная и теплая погода. Ранее URA.RU сообщало, что за минувшую неделю больше тысячи жителей Челябинской области пожаловались на холод в домах из-за отсутствия отопления. Ряд городов области приняли решение о возвращении горячего теплоносителя в систему отопления либо о продлении отопительного сезона.