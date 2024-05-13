В Карабаше из-за заморозков продлили отопительный сезон

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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
Отопительный сезон в Карабаше был продлен на неделю Фото:

В Карабаше Челябинской области из-за грядущих заморозков продлили отопительный сезон на неделю — до 20 мая включительно. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава городского округа Станислав Афанасенко.

«Погода нас не радует весенним теплом, поэтому сегодня принял решение продлить отопительный сезон в Карабаше. На штабе жилищно-коммунального хозяйства обсудили необходимость продления отопительного периода до 20 мая (включительно)», — написал Афанасенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Афанасенко выразил надежду, что уже скоро в регион вернется солнечная и теплая погода. Ранее URA.RU сообщало, что за минувшую неделю больше тысячи жителей Челябинской области пожаловались на холод в домах из-за отсутствия отопления. Ряд городов области приняли решение о возвращении горячего теплоносителя в систему отопления либо о продлении отопительного сезона.

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В Карабаше Челябинской области из-за грядущих заморозков продлили отопительный сезон на неделю — до 20 мая включительно. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава городского округа Станислав Афанасенко. «Погода нас не радует весенним теплом, поэтому сегодня принял решение продлить отопительный сезон в Карабаше. На штабе жилищно-коммунального хозяйства обсудили необходимость продления отопительного периода до 20 мая (включительно)», — написал Афанасенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Афанасенко выразил надежду, что уже скоро в регион вернется солнечная и теплая погода. Ранее URA.RU сообщало, что за минувшую неделю больше тысячи жителей Челябинской области пожаловались на холод в домах из-за отсутствия отопления. Ряд городов области приняли решение о возвращении горячего теплоносителя в систему отопления либо о продлении отопительного сезона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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