Армия и оружие Коптер от челябинского ОНФ сбил украинский дрон. Видео 15 мая 2024 в 09:47 Размер текста - 17 + Дрон от ОНФ сбил украинский гексакоптер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы с передовой сбили украинский дрон — гексакоптер «Баба Яга» — с помощью коптера, который передал челябинский ОНФ. Об этом сообщили в пресс-службе организации. «Украинская Баба-Яга летела убивать наших парней», — передают с передовой челябинскому ОНФ. Бойцы танкового полка спаслись благодаря нашему «Мавику», который Народный фронт передал им ранее. По данным ОНФ, украинский гексакоптер нес несколько боеприпасов по типу мин. Он был сбит прицельным ударом российских ребят с помощью челябинского дрона. Ранее URA.RU сообщало, что бойцы 430 мотострелкового полка с передовой дали высокую оценку качествам скоростных дронов «Антонов» челябинского производства. Партию уникальных подарков они получили от Народного фронта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бойцы с передовой сбили украинский дрон — гексакоптер «Баба Яга» — с помощью коптера, который передал челябинский ОНФ. Об этом сообщили в пресс-службе организации. «Украинская Баба-Яга летела убивать наших парней», — передают с передовой челябинскому ОНФ. Бойцы танкового полка спаслись благодаря нашему «Мавику», который Народный фронт передал им ранее. По данным ОНФ, украинский гексакоптер нес несколько боеприпасов по типу мин. Он был сбит прицельным ударом российских ребят с помощью челябинского дрона. Ранее URA.RU сообщало, что бойцы 430 мотострелкового полка с передовой дали высокую оценку качествам скоростных дронов «Антонов» челябинского производства. Партию уникальных подарков они получили от Народного фронта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям