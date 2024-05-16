Челябинские медики предложили родителям выявлять рак детей по фотоснимкам

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Рак поможет выявить отражение света в зрачках ребенка на фото
Рак поможет выявить отражение света в зрачках ребенка на фото Фото:

Онкологи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) предложили родителям выявлять рак у детей по фотографиям. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, с помощью фотовспышки можно обнаружить злокачественную и быстро прогрессирующую опухоль — ретинобластому.

"Если на фото с вспышкой зрачки ребенка светятся белым, а не красным цветом, это может быть признаком ретинобластомы. Хотя белое свечение не всегда указывает на наличие болезни. Такой симптом требует обязательной консультации со специалистом", — рассказали в минздраве.

Ретинобластома развивается из клеток сетчатки и может быстро прогрессировать. При раннем обнаружении заболевания шансы на успешное лечение значительно повышаются. Главный детский онколог области Сергей Коваленко подчеркнул важность профилактических осмотров и своевременной диагностики. Если обнаружить ретинобластому рано, она хорошо поддается лечению. Делать профилактические осмотры призвала также главный детский офтальмолог области Елена Ядыкина.

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Онкологи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) предложили родителям выявлять рак у детей по фотографиям. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, с помощью фотовспышки можно обнаружить злокачественную и быстро прогрессирующую опухоль — ретинобластому. "Если на фото с вспышкой зрачки ребенка светятся белым, а не красным цветом, это может быть признаком ретинобластомы. Хотя белое свечение не всегда указывает на наличие болезни. Такой симптом требует обязательной консультации со специалистом", — рассказали в минздраве. Ретинобластома развивается из клеток сетчатки и может быстро прогрессировать. При раннем обнаружении заболевания шансы на успешное лечение значительно повышаются. Главный детский онколог области Сергей Коваленко подчеркнул важность профилактических осмотров и своевременной диагностики. Если обнаружить ретинобластому рано, она хорошо поддается лечению. Делать профилактические осмотры призвала также главный детский офтальмолог области Елена Ядыкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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