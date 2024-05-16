Свердловские чиновники вынужденно сменили формат заседаний — по необычной причине

Заседание свердловского правительства днем 16 мая прошло в заочном формате. Как пояснил URA.RU осведомленный источник, все из-за того, что многих чиновников, включая губернатора Евгения Куйвашева, просто нет в городе.
“Кворум не состоялся, поэтому голосование прошло в заочном формате”, - пояснил собеседник. Всего в повестке были проекты семи постановлений, все их приняли. В частности, отчет главы МУГИСО Алексея Кузнецова по исполнению программы управления и приватизации госимущества за 2023 год. И проект закона об исполнении бюджета за прошлый год - представлял министр финансов Александр Старков. В последний раз в таком формате заседание проходило 22 февраля.
Как ранее сообщало URA.RU, в разъездах почти все руководство Свердловской области. Кто-то из замов вместе с Куйвашевым работает в Китае на выставке “Экспо”, остальные также находятся либо в командировках, либо отпусках. На месте лишь руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников, вице-губернатор Олег Чемезов, замгубернатора Алексей Кузнецов.
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