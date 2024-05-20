Челябинский губернатор стал выразителем мнения регионов о налоговой реформе

20 мая 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер представил в Госдуме консолидированное мнение российских регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер на публичном обсуждении в Госдуме изменений в налоговой системе РФ огласил позицию в этом вопросе всех субъектов РФ. Сам факт того, что он стал единственным лидером региона, участвовавшим 20 мая в заседании Экспертного совета комитета по бюджету и налогам, говорит о высоком статусе его как политика и экономиста, заявили опрошенные «URA.RU» политологи. «С точки зрения статусности для Текслера это хорошо, к тому же еще раз подчеркивает его компетенцию как председателя комиссии Госсовета „Экономика и финансы“. Насколько сыграет ему в плюс в дальнейшем — зависит от того, как будет реализована реформа и скажут ли избиратели, что он сумел защитить их интересы. Но сам факт выноса по поручению президента темы в паблик и, в перспективе, ее широкого обсуждения, обнадеживает. Это означает, что учтены ошибки пенсионной реформы, разработанной кулуарно», — заявил URA.RU глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Новость по теме Изменение ставки НДФЛ: куда пойдут допсредства, как будет выглядеть новая налоговая система «Смысл появления и выступления Текслера — своего рода месседж всех субъектов РФ, их видение философии налогообложения. И доноров, и дотируемых. Позицию которых он как молодой технократ и руководитель достаточно успешного региона призван был донести», — считает глава коммуникационной компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. Как заметил глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов, предложения Текслера касаются принципов перераспределения доходов между регионами при сохранении стабильности финансовой системы и стимулирующей роли налогов. Свидетельствуя, в том числе, о его ответственности, понимании актуальных вызовов и адекватности. «Текслера вообще отличает детальный и комплексный подход к экономической политике. Он обусловлен значительными компетенциями губернатора Челябинской области, полученными как на федеральном уровне, так и в регионе», — заметил в беседе с URA.RU политолог. О необходимости «донастройки» налоговой системы в РФ, исходя из интересов социальной справедливости и национальной безопасности, министр финансов Силуанов сообщил 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Сегодня эту тему обсудили в Госдуме под председательством главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, с участием главы Минфина Антона Силуанова, представителей российского и иностранного бизнеса. Как ранее заявил президент Владимир Путин сказал, что цель изменений — создание стабильных условий для работы предприятий и улучшение инвестиционного климата в стране. Предполагается, что изменения будут приняты парламентов весной и вступят в силу с 1 января 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский губернатор Алексей Текслер на публичном обсуждении в Госдуме изменений в налоговой системе РФ огласил позицию в этом вопросе всех субъектов РФ. Сам факт того, что он стал единственным лидером региона, участвовавшим 20 мая в заседании Экспертного совета комитета по бюджету и налогам, говорит о высоком статусе его как политика и экономиста, заявили опрошенные «URA.RU» политологи. «С точки зрения статусности для Текслера это хорошо, к тому же еще раз подчеркивает его компетенцию как председателя комиссии Госсовета „Экономика и финансы“. Насколько сыграет ему в плюс в дальнейшем — зависит от того, как будет реализована реформа и скажут ли избиратели, что он сумел защитить их интересы. Но сам факт выноса по поручению президента темы в паблик и, в перспективе, ее широкого обсуждения, обнадеживает. Это означает, что учтены ошибки пенсионной реформы, разработанной кулуарно», — заявил URA.RU глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Смысл появления и выступления Текслера — своего рода месседж всех субъектов РФ, их видение философии налогообложения. И доноров, и дотируемых. Позицию которых он как молодой технократ и руководитель достаточно успешного региона призван был донести», — считает глава коммуникационной компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. Как заметил глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов, предложения Текслера касаются принципов перераспределения доходов между регионами при сохранении стабильности финансовой системы и стимулирующей роли налогов. Свидетельствуя, в том числе, о его ответственности, понимании актуальных вызовов и адекватности. «Текслера вообще отличает детальный и комплексный подход к экономической политике. Он обусловлен значительными компетенциями губернатора Челябинской области, полученными как на федеральном уровне, так и в регионе», — заметил в беседе с URA.RU политолог. О необходимости «донастройки» налоговой системы в РФ, исходя из интересов социальной справедливости и национальной безопасности, министр финансов Силуанов сообщил 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Сегодня эту тему обсудили в Госдуме под председательством главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, с участием главы Минфина Антона Силуанова, представителей российского и иностранного бизнеса. Как ранее заявил президент Владимир Путин сказал, что цель изменений — создание стабильных условий для работы предприятий и улучшение инвестиционного климата в стране. Предполагается, что изменения будут приняты парламентов весной и вступят в силу с 1 января 2025 года.