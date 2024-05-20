Силуанов: налоговые изменения не должны затронуть 95% бизнесменов

20 мая 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Силуанов призвал донастроить налоговый режим для бизнесменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Есть острая необходимость донастройки налогового режима для малого бизнеса после планируемых налоговых изменений. Но изменения не должны касаться 95% предпринимателей, сказал министр финансов Антон Силуанов. «Действующий спецрежим для малого бизнеса необходимо донастроить. Так, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись 95% таких предпринимателей, а с другой — компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, платили справедливые налоги», — приводит Минфин слова Силуанова. Сейчас власти обсуждают изменение налоговой системы для физлиц. По словам Силуанова, изменения пока не нужно вводить в структуру налогообложения фонда оплаты труда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Есть острая необходимость донастройки налогового режима для малого бизнеса после планируемых налоговых изменений. Но изменения не должны касаться 95% предпринимателей, сказал министр финансов Антон Силуанов. «Действующий спецрежим для малого бизнеса необходимо донастроить. Так, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись 95% таких предпринимателей, а с другой — компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, платили справедливые налоги», — приводит Минфин слова Силуанова. Сейчас власти обсуждают изменение налоговой системы для физлиц. По словам Силуанова, изменения пока не нужно вводить в структуру налогообложения фонда оплаты труда.