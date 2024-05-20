Силуанов: налоговые изменения не должны затронуть 95% бизнесменов

Есть острая необходимость донастройки налогового режима для малого бизнеса после планируемых налоговых изменений. Но изменения не должны касаться 95% предпринимателей, сказал министр финансов Антон Силуанов.
«Действующий спецрежим для малого бизнеса необходимо донастроить. Так, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись 95% таких предпринимателей, а с другой — компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, платили справедливые налоги», — приводит Минфин слова Силуанова.
Сейчас власти обсуждают изменение налоговой системы для физлиц. По словам Силуанова, изменения пока не нужно вводить в структуру налогообложения фонда оплаты труда.
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