Силуанов: налоговые изменения не должны затронуть 95% бизнесменов

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, силуанов антон
Силуанов призвал донастроить налоговый режим для бизнесменов Фото:

Есть острая необходимость донастройки налогового режима для малого бизнеса после планируемых налоговых изменений. Но изменения не должны касаться 95% предпринимателей, сказал министр финансов Антон Силуанов.

«Действующий спецрежим для малого бизнеса необходимо донастроить. Так, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись 95% таких предпринимателей, а с другой — компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, платили справедливые налоги», — приводит Минфин слова Силуанова.

Сейчас власти обсуждают изменение налоговой системы для физлиц. По словам Силуанова, изменения пока не нужно вводить в структуру налогообложения фонда оплаты труда.

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Есть острая необходимость донастройки налогового режима для малого бизнеса после планируемых налоговых изменений. Но изменения не должны касаться 95% предпринимателей, сказал министр финансов Антон Силуанов. «Действующий спецрежим для малого бизнеса необходимо донастроить. Так, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись 95% таких предпринимателей, а с другой — компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, платили справедливые налоги», — приводит Минфин слова Силуанова. Сейчас власти обсуждают изменение налоговой системы для физлиц. По словам Силуанова, изменения пока не нужно вводить в структуру налогообложения фонда оплаты труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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