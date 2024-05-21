21 мая 2024

Путин встретился с Володиным обсудить формирование правительства РФ

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Выступление Владимира Путина перед Госдумой. Москва, путин владимир, володин вячеслав
Путин (справа) встретился с Володиным Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В рамках встречи обсуждались вопросы формирования правительства. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».

«Вы [Володин] хотели рассказать, как шло формирование правительства. Парламент в соответствии с поправками в Конституцию получил дополнительные права по формированию высшего исполнительного органа власти», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала.

Российский лидер поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства РФ. «Спасибо за работу в интересах государства, а не в собственных», — заключил Путин.

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Президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В рамках встречи обсуждались вопросы формирования правительства. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». «Вы [Володин] хотели рассказать, как шло формирование правительства. Парламент в соответствии с поправками в Конституцию получил дополнительные права по формированию высшего исполнительного органа власти», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала. Российский лидер поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства РФ. «Спасибо за работу в интересах государства, а не в собственных», — заключил Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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