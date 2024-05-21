Путин встретился с Володиным обсудить формирование правительства РФ

21 мая 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Путин (справа) встретился с Володиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В рамках встречи обсуждались вопросы формирования правительства. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». «Вы [Володин] хотели рассказать, как шло формирование правительства. Парламент в соответствии с поправками в Конституцию получил дополнительные права по формированию высшего исполнительного органа власти», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала. Российский лидер поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства РФ. «Спасибо за работу в интересах государства, а не в собственных», — заключил Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В рамках встречи обсуждались вопросы формирования правительства. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». «Вы [Володин] хотели рассказать, как шло формирование правительства. Парламент в соответствии с поправками в Конституцию получил дополнительные права по формированию высшего исполнительного органа власти», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала. Российский лидер поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства РФ. «Спасибо за работу в интересах государства, а не в собственных», — заключил Путин.