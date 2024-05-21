Путин встретился с Володиным обсудить формирование правительства РФ

Президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В рамках встречи обсуждались вопросы формирования правительства. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».
«Вы [Володин] хотели рассказать, как шло формирование правительства. Парламент в соответствии с поправками в Конституцию получил дополнительные права по формированию высшего исполнительного органа власти», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала.
Российский лидер поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства РФ. «Спасибо за работу в интересах государства, а не в собственных», — заключил Путин.
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