Что известно о враче, за деньги насильно державшем челябинцев в психдиспансере

Бывшего заведующего психдиспансером Озерска Кичатова отправили в колонию

22 мая 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Бывшего заведующего психдиспансером Озерска Владимира Кичатова осудили за получение взяток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Бывший главврач психдиспансера в Озерске Кичатов арестован за взятки В Озерске (Челябинская область) 22 мая осудили бывшего заведущего городским психдиспансером Владимира Кичатова. Что известно о враче, за деньги державшем пациентов на лечении — в материале URA.RU. Жизнь до задержания Кичатов родился 29 июня 1959 года. В 1983 году закончил Южно-Уральский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия». После связал свою жизнь с психиатрией: закончил интернатуру и ординатуру. За 41 год в профессии Кичатов получил опыт работы по оказанию неотложной психолого-психиатрической помощи при чрезвычайных ситуациях, оказывал лечебно-диагностическую помощь взрослым и подросткам с психическими и психосоматическими расстройствами, а также лицам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Задержание Кичатова Новость по теме В Озерске задержали главврача психдиспансера Силовики задержали Кичатова в конце июля 2023 года по подозрению в получении взяток. За месяц до этого он написал заявление об увольнении по собственному желанию. После ночи в изоляторе временного содержания бывшего заведующего отправили под домашний арест. Суть обвинения По версии следствия, Кичатов поставил на поток получение взяток от местных жителей. За это он оставлял их родственников в диспансере на длительное принудительное лечение. Суммы взяток варьировались. Для каждого был свой ценник. Некоторые из них превышали 150 тысяч рублей. Позиция Кичатова по обвинениям в получении взяток Сразу после задержания бывший медик признался в содеянном и стал сотрудничать со следствием. Благодаря его показаниям, данным в рамках досудебного соглашения, следователи смогли выявить взяткодателей, среди которых даже оказался актер местного театра, упрятавший с помощью Кичатова в психдиспансер собственного отца. Все взяткодатели были задержаны, им были также предъявлены обвинения. Арест имущества Кичатова В ходе расследования на имущество Кичатова был наложен арест. К тому моменту бывший заведующий владел квартирой в микрорайоне Заозерный и автомобилем Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска. После в постановление об аресте имущества были внесены некоторые изменили: Кичатову разрешили пользоваться имуществом, но распоряжаться им по своему усмотрению (продавать, дарить) он не мог. Это вызвало улыбки у многих, так как пользоваться машиной ему, вроде как, разрешили, но ездить на ней он не мог из-за домашнего ареста. Судебный процесс Спустя чуть больше восьми месяцев после задержания, материалы дела были переданы в Озерский горсуд. Рассмотрение проходило в особом порядке, так как Кичатов подписал досудебное соглашение. Оглашение приговора Новость по теме Бывшего заведующего психдиспансером в Озерске Кичатова отправили в колонию Суд 22 мая огласил приговор Кичатову. Бывший главврач психдиспансера был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 290 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч.3. ст. 290 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ. В качестве наказания его отправили в колонию строгого режима на пять с половиной лет. В качестве дополнительного наказания ему назначили штраф в размере 6 млн рублей. Дожидаться вступления приговора в законную силу он будет в СИЗО. У его адвокатов есть 15 суток, чтобы оспорить приговор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Озерске (Челябинская область) 22 мая осудили бывшего заведущего городским психдиспансером Владимира Кичатова. Что известно о враче, за деньги державшем пациентов на лечении — в материале URA.RU. Кичатов родился 29 июня 1959 года. В 1983 году закончил Южно-Уральский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия». После связал свою жизнь с психиатрией: закончил интернатуру и ординатуру. За 41 год в профессии Кичатов получил опыт работы по оказанию неотложной психолого-психиатрической помощи при чрезвычайных ситуациях, оказывал лечебно-диагностическую помощь взрослым и подросткам с психическими и психосоматическими расстройствами, а также лицам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Силовики задержали Кичатова в конце июля 2023 года по подозрению в получении взяток. За месяц до этого он написал заявление об увольнении по собственному желанию. После ночи в изоляторе временного содержания бывшего заведующего отправили под домашний арест. По версии следствия, Кичатов поставил на поток получение взяток от местных жителей. За это он оставлял их родственников в диспансере на длительное принудительное лечение. Суммы взяток варьировались. Для каждого был свой ценник. Некоторые из них превышали 150 тысяч рублей. Сразу после задержания бывший медик признался в содеянном и стал сотрудничать со следствием. Благодаря его показаниям, данным в рамках досудебного соглашения, следователи смогли выявить взяткодателей, среди которых даже оказался актер местного театра, упрятавший с помощью Кичатова в психдиспансер собственного отца. Все взяткодатели были задержаны, им были также предъявлены обвинения. В ходе расследования на имущество Кичатова был наложен арест. К тому моменту бывший заведующий владел квартирой в микрорайоне Заозерный и автомобилем Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска. После в постановление об аресте имущества были внесены некоторые изменили: Кичатову разрешили пользоваться имуществом, но распоряжаться им по своему усмотрению (продавать, дарить) он не мог. Это вызвало улыбки у многих, так как пользоваться машиной ему, вроде как, разрешили, но ездить на ней он не мог из-за домашнего ареста. Спустя чуть больше восьми месяцев после задержания, материалы дела были переданы в Озерский горсуд. Рассмотрение проходило в особом порядке, так как Кичатов подписал досудебное соглашение. Суд 22 мая огласил приговор Кичатову. Бывший главврач психдиспансера был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 290 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч.3. ст. 290 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ. В качестве наказания его отправили в колонию строгого режима на пять с половиной лет. В качестве дополнительного наказания ему назначили штраф в размере 6 млн рублей. Дожидаться вступления приговора в законную силу он будет в СИЗО. У его адвокатов есть 15 суток, чтобы оспорить приговор.